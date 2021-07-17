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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

هاشتاج في الخير.. انقذوا عم ناصر يتصدر تويتر وسط دعوات الالاف

صدى البلد

دشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي هاشتاج انساني جديد لأستغاثة مواطن يدعى “ناصر عبد الحميد” محاولين ايصال رسالته للمسئولين والقطاع الطبي للتدخل السريع مع حالته.

وكانت رسالة الاستغاثة المقدمة من السيد ناصر، لرئيس الجمهورية عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، كالاتي: “انا عملت عملية الغرغرينة اصبتنى فى الخصيتين وما حولها وعملت تحويل مسار لقولون من 4 شهور والاطباء عجزوا عن ايقاف افرزات بتنزل من الخصيتين وحتى يقدر يعملوا عمليتين لى الاولى ترقيع خصيتين والتانية استرجاع مسار لازم يقف الاول الافرزات”.

وتابع: “ارجوك انا انسان على قد حالى عاجز عن العمل رغم انى مصاب ب4 امراض اخرى لكن الغرغرينة بتقتلنى كل دقيقة لا املك حق استشارة استشارى ليحدد سبب نزول الافرزات ارجو عرضى على استشارى يتبع وزراة الصحة ارجوك انا بنزف من 4 شهور ارجوك انا بموت من الالم ارجوك قبل ما المرض يرجعلى تانى بسبب الافرزات انا من القاهرة عين شمس”.

واختتم رسالته: “ لو صوتى وصل لسيادتك دة رقمى 01116797082 ربنا يحفظك ويحفظ بلدنا الحبيبة مصر”.

وتعاطف معه عدد كبير من رواد السوشيال ميديا ووصل الهاشتاج للأكثر تداولا عبر تويتر خلال الساعات القليلة الماضية.

 

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