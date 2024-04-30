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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحوثيون: استهداف السفينة سيكلاديز ومدمرتين أمريكيتين بالبحر الأحمر وإسرائيلية بالمحيط الهندي

صدى البلد

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية عن أنها استهدفت السفينة سيكلاديز ومدمرتين أمريكيتين بالبحر الأحمر، فضلا عن استهداف السفينة الإسرائيلية إم.إس.سي أوريون بالمحيط الهندي

وقال المتحدث العسكري الحوثي: استهدفنا مدمرتين أميركيتين وسفينة إسرائيلية في البحر الأحمر بمسيرات، كما استهدفنا السفينة سيكلادس في البحر الأحمر لأنها كانت متوجهة لميناء إيلات
 

وفي وقت سابق، أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، الإثنين، أنها تلقت بلاغا عن استهداف سفينة حاويات ترفع علم مالطا بثلاثة صواريخ وهي في طريقها من جيبوتي إلى مدينة جدة السعودية.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن مسؤول الأمن في إحدى الشركات أبلغها بوقوع انفجار على مقربة من سفينة تجارية.

وأضافت أن السفينة وطاقمها بخير وأن السلطات تحقق في الواقعة.

ويشن الحوثيون هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على السفن التجارية في منطقة البحر الأحمر منذ منتصف نوفمبر، ويقولون إنها تعبير عن التضامن مع الفلسطينيين في مواجهة العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

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