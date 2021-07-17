عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"التعليم العالى": تعاون بين مدينة الأبحاث العلمية ومعمل فحوص الأغذية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا من الدكتورة منى عبد اللطيف القائم بأعمال مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية حول تنظيم المدينة ورشة عمل بالتعاون مع معمل فحوص الأغذية بجمرك الإسكندرية التابع لمعهد بحوث صحة الحيوان بوزارة الزراعة، تحت عنوان "فهم المتطلبات العامة لمواصفة الأيزو 17025 لسنة 2017 الخاصة باعتماد معامل الاختبارات والمعايرة".

 

وأشارت الدكتورة منى عبد اللطيف، إلى أن تنظيم الورشة جاء فى إطار الدور الرائد الذى تقوم به الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب فى مجالات العلوم المختلفة وما تقدمه من خبرات ودعم للباحثين؛ لتقديم جيل قادر على استيعاب المفاهيم العلمية المتطورة والاطلاع على مخرجات البحث العلمى وكيفية البحث والتطوير.

 

وأفاد التقرير، بأن الورشة جاءت تفعيلاً لبروتوكول التعاون بين الهيئة ومعمل فحوص الأغذية بجمرك الإسكندرية والذى تضمن تنظيم ورش عمل بين الطرفين؛ للاستفادة من إمكانات المعامل المركزية بالهيئة، مضيفًا أن البروتوكول يسمح بتواجد طلاب الجامعات والباحثين من كل طرف لدى الطرف الآخر، وذلك لتعظيم الاستفادة من خبرات الطرفين.

ننشر مصروفات جامعة الملك سلمان الدولية للعام الدراسي القادم

وفى نفس السياق أضافت الدكتورة عبير عبد الوهاب المشرف على المعامل المركزية بالمدينة، أن الورشة تهدف إلى فهم المتطلبات العامة لمواصفة الأيزو 17025 لسنة 2017 الخاصة باعتماد معامل الاختبارات والمعايرة، وتقديم شرح تفصيلي لبنود المواصفة، وكيفية ترجمتها إلى إجراءات للتطبيق، وكيفية التحقق من الاختبارات، وشرح المتطلبات الإدارية والفنية للمواصفة، وذلك من خلال المحاضرات النظرية والتدريب العملى فى ورشة العمل.

 

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد عياد مدير معمل فحوص الأغذية، أن التعاون مع مدينة الأبحاث العلمية يمثل إضافة كبيرة للعمل الهام المنوط به المعمل نظرًا لما تتمتع به المدينة من خبرات وإمكانات هائلة فى كافة المجالات.


 وزير التعليم العالى يشارك في اجتماع رفيع المستوى خلال الدورة الـ44 للجنة التراث العالمي

 

جدير بالذكر إن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – ألكسو – إيسيسكو)، شارك صباح اليوم السبت في اجتماع رفيع المستوى على هامش الدورة الممتدة الـ44 للجنة التراث العالمي، الذي تنظمه وزارة التعليم واللجنة الوطنية لليونسكو بالصين، بعنوان "تعليم التراث لمستقبل مُستدام"، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة كل من تشين باوشنغ، وزير التربية والتعليم في جمهورية الصين الشعبية، أغابيتو مبا موكوي، رئيس المجلس التنفيذي لليونسكو،  شو شينغ، نائب المدير العام لليونسكو، تيان شيوجون، رئيس الدورة الرابعة والأربعين المُوسعة للجنة التراث العالمي، ود. غادة عبدالباري الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو.

التعليم العالي مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ورشة عمل معمل فحوص الأغذية بجمرك الإسكندرية معهد بحوث صحة الحيوان بوزارة الزراعة البحث العلمي

ترشيحاتنا

الآثار تكشف لـ "صدى البلد" حقيقة كليب ساندى فوق الأهرامات

التمويل العقارى: الإسكان تكشف موعد طرح وحدات بدار وجنة مصر

مضيف طيران يجبر راكبة على البحث في القمامة

عقب النهائي الإفريقي.. تعرف علي موعد انضمام "رباعي الأهلي" للمنتخب الأولمبي في اليابان

قائد كايزر تشيفز السابق: سنظهر أمام الأهلى مثل الكلاب..ونخشى سيناريو القاضية ممكن

تلقى عرضين من أوروبا.. الزمالك يحسم قراره النهائي بشأن مستقبل إمام عاشور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي| تفاصيل

قناة مفتوحة ناقلة لـ مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي أفريقيا|وقرار من الكاف

حقيقة تأجيل امتحان كيمياء الثانوية العامة المقرر عقده غداً

يطالبها بتعويض ٥ ملايين جنيه.. تأجيل محاكمة رانيا يوسف بتهمة سب وقذف نزار الفارس إداريا

فيديوجراف.. كمسري قطار منوف يفجر مفاجأة بعد فيديو ضرب مواطن

اشتباك بالأيدي بين لاعبي بيراميدز والمقاولون العرب

قرار عاجل بخصوص دعوى محمد رمضان ضد عمرو أديب

مدرس يشيد بـ امتحان الكيمياء للثانوية العامة: جميل ويتحل في دقايق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيضانات أوروبا..كارثة تاريخية تضرب القارة.. ورعب من انهيار السدود..صور لم ترها من قبل

شاهد امرأة في ذعر بعد العثور على 18 ثعبانا أسفل سريرها|صور

لسبب غير متوقع.. عروس تطلب الشرطة لعائلتها وعريسها في يوم الزفاف

يصيب الأطفال.. انتشار فيروس جديد شديد العدوى من أعراضه الإسهال والقئ

فيديو

فيديوجراف.. الفيضانات.. خطر جديد يهدد أوروبا والضحايا بالمئات

حلا شيحة بين الفن والحجاب .. اعتزال ثم عودة وأخيرًا تحريم

فيديوجراف.. كمسري قطار منوف يفجر مفاجأة بعد فيديو ضرب مواطن

تلميح مباشر.. أحمد الفيشاوى يستفز محمد رمضان مرة أخرى

المزيد

ساحة رأي

نهي أباظة تكتب: ملاكي.. ومأستكه في بواكي

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. بدون مقدمات

د. أحمد محمد عرفة يكتب: هل أنت مسلمة؟

إبراهيم عمران يكتب: العلماء والبحث العلمي.. أين أنتم؟

د.محمد عونى يكتب: الأهلى والنجمة العاشرة

مني داوود تكتب: طبطبة المشاعر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

اﻟﻤﺰﻳﺪ