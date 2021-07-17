"التعليم العالى": تعاون بين مدينة الأبحاث العلمية ومعمل فحوص الأغذية

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا من الدكتورة منى عبد اللطيف القائم بأعمال مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية حول تنظيم المدينة ورشة عمل بالتعاون مع معمل فحوص الأغذية بجمرك الإسكندرية التابع لمعهد بحوث صحة الحيوان بوزارة الزراعة، تحت عنوان "فهم المتطلبات العامة لمواصفة الأيزو 17025 لسنة 2017 الخاصة باعتماد معامل الاختبارات والمعايرة".

وأشارت الدكتورة منى عبد اللطيف، إلى أن تنظيم الورشة جاء فى إطار الدور الرائد الذى تقوم به الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب فى مجالات العلوم المختلفة وما تقدمه من خبرات ودعم للباحثين؛ لتقديم جيل قادر على استيعاب المفاهيم العلمية المتطورة والاطلاع على مخرجات البحث العلمى وكيفية البحث والتطوير.

وأفاد التقرير، بأن الورشة جاءت تفعيلاً لبروتوكول التعاون بين الهيئة ومعمل فحوص الأغذية بجمرك الإسكندرية والذى تضمن تنظيم ورش عمل بين الطرفين؛ للاستفادة من إمكانات المعامل المركزية بالهيئة، مضيفًا أن البروتوكول يسمح بتواجد طلاب الجامعات والباحثين من كل طرف لدى الطرف الآخر، وذلك لتعظيم الاستفادة من خبرات الطرفين.

وفى نفس السياق أضافت الدكتورة عبير عبد الوهاب المشرف على المعامل المركزية بالمدينة، أن الورشة تهدف إلى فهم المتطلبات العامة لمواصفة الأيزو 17025 لسنة 2017 الخاصة باعتماد معامل الاختبارات والمعايرة، وتقديم شرح تفصيلي لبنود المواصفة، وكيفية ترجمتها إلى إجراءات للتطبيق، وكيفية التحقق من الاختبارات، وشرح المتطلبات الإدارية والفنية للمواصفة، وذلك من خلال المحاضرات النظرية والتدريب العملى فى ورشة العمل.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد عياد مدير معمل فحوص الأغذية، أن التعاون مع مدينة الأبحاث العلمية يمثل إضافة كبيرة للعمل الهام المنوط به المعمل نظرًا لما تتمتع به المدينة من خبرات وإمكانات هائلة فى كافة المجالات.



وزير التعليم العالى يشارك في اجتماع رفيع المستوى خلال الدورة الـ44 للجنة التراث العالمي

جدير بالذكر إن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – ألكسو – إيسيسكو)، شارك صباح اليوم السبت في اجتماع رفيع المستوى على هامش الدورة الممتدة الـ44 للجنة التراث العالمي، الذي تنظمه وزارة التعليم واللجنة الوطنية لليونسكو بالصين، بعنوان "تعليم التراث لمستقبل مُستدام"، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة كل من تشين باوشنغ، وزير التربية والتعليم في جمهورية الصين الشعبية، أغابيتو مبا موكوي، رئيس المجلس التنفيذي لليونسكو، شو شينغ، نائب المدير العام لليونسكو، تيان شيوجون، رئيس الدورة الرابعة والأربعين المُوسعة للجنة التراث العالمي، ود. غادة عبدالباري الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو.