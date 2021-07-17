يوم عرفة.. حكم تناول المرأة أدوية لتأخير الدورة الشهرية للصيام

أرسلت سيدة سؤالًا إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية تقول فيه: "هل يجوز تناول أدوية تؤخر الدورة الشهرية لصيام يوم عرفة؟".

رد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر، قائلًا: يجوز ولكن يجب استطلاع رأي الطبيب فإذا أكد عدم وقوع ضرر فلا بأس، أما إذا كان ضرر واقع فلا يجوز لك تناول هذه الأدوية.

وتابع: “صيام يوم عرفة ثوابه عظيم عند الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صيامه يكفر ذنوب سنة ماضية وأخرى قادمة”.

سبب تسمية يوم عرفة بهذا الإسم

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأساسي، فالحج عرفة وسمي بعرفة نظرا للاسم الذي أطلق على هذه المنطقة، وسميت بهذا الاسم لأن سيدنا آدم وزوجته حواء عندما نزلا في هذه المنطقة تباعدا وأخذ كل واحد منهما يبحث عن الآخر الى ان التقيا في هذه المنطقة فسميت عرفات الله.

وأضاف جمعة خلال فيديو مسجل عبر صفحته الرسمية أن سيدنا آدم خلال عملية البحث عن زوجته أخذ يدعو الله أن يوفقه في العثور عليها ، وكذلك فعلت زوجته أخذت تدعي الله لتعثر على زوجها .

وتابع جمعة: وبعد التقاء آدم وحواء في عرفات أصبح هذا المكان له خصوصية استجابة الدعاء ، لهذا يستجيب الله عز وجل الدعاء من الحجاج.

فضل صيام يوم عرفة

ولفتت الإفتاء إلى أن يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذى الحجة، وصومه لغير الحاج سُنّة مؤكدة؛ حيث صامه النبي صلى الله عليه وسلم وحثّ عليه، مؤكدة أن الفقهاء اتفقوا على استحباب صوم يوم عرفة لغير الحاج، ورَوَى أَبُو قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى الله أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ». أخرجه مسلم.

وبينت أن يوم عرفة مِن أفضل الأيام، مستشهدة بما قَالَتْه عَائِشَةُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ الله فِيهِ عَبْدًا مِنْ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمْ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ». رواه مسلم (1348).