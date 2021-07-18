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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

والد حلا شيحة: بنتي عليها ضغوط ولم ترتدي الحجاب

الفنانة حلا شيحة
الفنانة حلا شيحة

أكد الفنان التشكيلي أحمد شيحة، والد الفنانة حلا شيحة، أن ابنته لم تحتجب، قائلاً إن ابنته ليست محجبة، والطرحة اللي ظهرت بها، كانت ترتديها يوم الجمعة في الإمارات، بحُكم العادات والتقاليد.

وأضاف أحمد شيحة في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "حلا شيحة لم تتحجب على الإطلاق".

وأردف والد حلا شيحة: "بنتي عمرها ما كرهت الفن، ولا الفنانين، ولا قالت الفن حرام".

وأوضح أحمد شيحة أن مقولة الفن حرام اشتهرت خلال هذه الأيام بطريقة غير طبيعية، مضيفا: "أنا مندهش من اللي بيحصل ده بدون أي فهم، لأن حلا في الأول وفي الآخر هي بنت مصر".

وتابع: "هناك أبعاد أُخرى ولا يجوز أن نأخذ الأمور بهذا المنظر، لأن هناك ضغوطات على بنتي محدش يعرفها".

الفنانة حلا شيحة والد الفنانة حلا شيحة برنامج الحكاية الفنان التشكيلي أحمد شيحة

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