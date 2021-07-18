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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد الشامي يطلب الدعاء لـ ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

توجه الفنان أحمد الشامي بالدعاء للفنانة ياسمين عبد العزيز بعد دخولها المستشفى، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”. 

 

وكتب أحمد الشامي على صورة ياسمين عبد العزيز: “ربنا يشفيكي وتقومي بألف سلامة يا رب”.

 

وكشف الفنان تامر مجدي تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز بعد ساعات من إعلان زوجها أحمد العوضي مرورها بأزمة صحية وطلب من محبيها الدعاء لها. 

 

وكتب تامر مجدي عبر حسابه على موقع فيسبوك: "ياسمين دخلت في غيبوبة تامة بقالها ١٤ ساعة بسبب خطأ طبي أثناء إجرائها عملية". 

 

واستطرد تامر مجدي معلقا على صورة نشرها للفنانة ياسمين عبد العزيز قائلا: "أرجوكم أرجوكم ادعولها.. الدعاء بيغير الأقدار.. الطف بيها يا رب".

 

جاء ذلك بعدما كتب في وقت سابق أمس:"سلامتك يا ست البنات يا غالية.. دعواتكم في الأيام المفترجة ربنا يشفيها وتقوم من العملية بالسلامة". 

 

وتداول عدد من المواقع الإلكترونية خبر تعرض ياسمين عبد العزيز لوعكة صحية أدت إلى خضوعها لعملية جراحية دقيقة، ونتج عن خطأ جراحي من أحد الأطباء إصابتها بتلوث بكتيري نقلت على أثره إلى غرفة العناية المركزة. 

ياسمين عبد العزيز مستشفي عملية جراحية العناية المركزة احمد الشامي الفن فيسبوك التواصل الاجتماعي

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