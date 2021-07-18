ضبط 4 لصوص بوابات مقابر عوارة في طنطا

تمكن ضباط المباحث الجنائية بالغربية اليوم برئاسة الرائد احمد الحجار رئيس مباحث قسم شرطة ثان طنطا من ضبط 4 أشخاص "سريحة حديد الخردة"، وإرشادهم عن أماكن 10 بوابات حديدية تم سرقتها من مقابر طنطا العمومية نهاية الأسبوع الماضي، وجارٍ تكثيف جهود البحث لضبط باقي المتهمين .



وكانت مقابر مدينة طنطا قد شهدت سرقة أبوابها الحديدية لعشرات المقابر مما أدى إلى استغاثة المواطنين بسرعة التحرك قبل امتداد أيدي اللصوص إلى الجثامين .

وكشف المحاسب شريف أنور، وأول من اكتشف سرقات الأبواب الحديدية داخل المقابر، أنهم طالبوا مرارًا وتكرارًا بتعيين حراسة كافية على المقابر خاصة، وأنها الأكبر داخل محافظة الغربية

وأشار “أنور” إلى أن معظم المقابر في مصر تتمتع بوجود أبواب حديد عليها، ويسعى بعض الخارجين عن القانون إلى سرقتها وإعادة بيعها مرة أخرى بالحالة التي هي عليها أو بيعها خردة للحصول على أي مبلغ مالي.

وناشد المواطنون بمدينة طنطا سرعة تحرك الأجهزة الأمنية لضبط اللصوص والخارجين عن القانون بُعد سرقة عشرات الأبواب خوفا من تحركهم لسرقة الجثث.



وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وجهود مكثفة لسرعة ضبط المتهمين.