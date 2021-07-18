منسق حياة كريمة بمحافظة الغربية يكشف تفاصيل مشاركته في المبادرة

قال "عبد الوهاب الحضرى" منسق حياة كريمة بمحافظة الغربية، إن مبادرة حياة كريمة هى المبادرة الأكبر على مستوى مصر و العالم لتنمية و تطوير قرى الريف المصرى.

أضاف "الحضرى" خلال مداخلة هاتفية مع "يوسف الحسينى" فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة" الأولى"، أن الرئيس وجه كل من شارك فى المبادرة برصد احتياجات أهالى القرى و الإستماع إلى مطالبهم.



أوضح منسق حياة كريمة بمحافظة الغربية، أنه تم دراسة كل مشاكل القرى مع كافة جهات الدولة التنفيذية ووضع خطط تنفيذية لتلك المشاكل .



أكد، أن هناك عدة جهات فى محافظة الغربية اشتركت فى مبادرة حياة كريمة تحت رعاية محافظ الغربية طارق رحمى، مشيرا إلى أن كل فرد كان يشعر بأهمية المبادرة .



و تابع،فور إطلاق المبادرة فى عام٢٠١٩ بالمحافظات الأخرى شعرنا بالفخر الكبير عند اختيار مركز زفتى لدمجها فى خطة التطوير الشاملة.

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3.6 مليون مواطن.. اللواء هشام آمنة: مشروع حياة كريمة يخدم 50% من سكان البحيرة

قال محافظ البحيرة اللواء هشام امنة، إن مشروع تطوير القرى في محافظة البحيرة "حياة كريمة " شمل مرحلتين الأولى والثانية حيث بدأت الأولى وشملت ثماني قرى مختلفة حيث امر الرئيس برفع كفاءتهم في أربع مراكز بتكلفة 400 مليون جنيه أدت إلى إنشاء 110 مشروع على الأرض .

وأشاد المحافظ بما تم إنجازه على الأرض في تلك القرى قائلاً : " تطوير كبير حول هذه القرى إلى مدن بصراحة وهذا هو رأي الشارع هناك "



أكمل في مداخلة خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلاً : " بالنسبة لمبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي لتطوير 1500 قرية بتكلفة 700 مليار جنيه شملت محافظة البحيرة في ستة مراكز وتضم 42 قرية و3900 تابع لها حيث ان محافظة " البحيرة " من المحافظات ذات الرقع الجغرافية الكبيرة "



مشيراً إلى أن تطوير القرى في محافظة البحيرة يشمل 50% من حجم محافظة البحيرة بما تضمه من نحو 3.6 مليون مواطن من قاطني تلك المناطق التي يشملها مشروع " حياة كريمة ".



وجه الشكر للقيادة السياسية لتخصيص هذا الاهتمام الكبير بمحافظة البحيرة قائلاً : ما سيتم تنفيذه من مشروعات ضمن تلك المبادرة بالتعاون مع القوات المسلحة 1422 مشروعاً في مجالات عديدة من القطاعات التنموية يبلغ عددها 15 قطاعاً مثل الصرف الصحي والشباب والرياضة والمدارس وسكن كريم والغاز والمدارس والمستشفيات.



بمناسبة عيد الأضحى.. محافظ البحيرة يتفقد دور الرعاية الاجتماعية بدمنهور



أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم لمؤسسات الرعاية الاجتماعية ورعاية الأيتام والمؤسسات الإيوائية ودور المسنين والمحرومين من الرعاية الأسرية وتقديم كافة خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والترفيهية لهم ولإدخال البهجة والسرور على قلوبهم والعمل على إدماجهم بالمجتمع.



جاء ذلك خلال زيارة المحافظ لدور الرعاية الاجتماعية بالأبعادي بدمنهور وتوزيع الهدايا العينية والملابس على الأطفال الأيتام بمناسبة استقبال عيد الأضحى المبارك.

أشار المحافظ، الي الجهود المبذولة والدعم المستمر لدور الأيتام لتقديم الرعاية والدعم وسبل الحياة الكريمة لهم.

وقدم المحافظ لهم جميعا التهنئة بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، وقام بمتابعة الملاعب والأقسام الترفيهية بدور الرعايه، ووجه مديرية التضامن والمشرفين بتوجيه افضل أوجه العناية والرعاية للأطفال.

رافق المحافظ خلال الجولة :- الهندس حازم الأشموني السكرتير العام، كامل غطاس رئيس مدينة دمنهور، محمد عبد المجيد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ود فايزة زايد وكيل المديرية.