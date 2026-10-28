مصرع عنصر إجرامي خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأبو منقار في الوادي الجديد

لقي عنصر إجرامي يبلغ من العمر 30 عامًا مصرعه، خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بأحد الدروب الصحراوية بمنطقة أبو منقار التابعة لمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، أثناء مطاردته للاشتباه في تورطه بتهريب مواد مخدرة وممنوعات.

تفاصيل الواقعة

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بمصرع شخص ووصول جثمانه إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، عقب وقوع تبادل لإطلاق النار خلال مطاردة أمنية بالمنطقة.

وكشفت المعلومات الأولية أن المتوفى، ويدعى «زين. ع. ع»، يبلغ من العمر 30 عامًا، ومسجل جنائيًا، وأن الواقعة حدثت في أثناء محاولة ضبطه بأحد الدروب الصحراوية بمنطقة أبو منقار.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، للوقوف على ملابسات الحادث وتفاصيله.