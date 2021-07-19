كاتب صحفي: مصر الشريك الثاني عربياً للإمارات والشريك التاسع عالمياً

قال محمود الشناوى، كاتب صحفى، إن العلاقة بين مصر والإمارات نموذج يحتذى به، لافتاً إلى أن فى خلال 7 سنوات التقى الرئيس السيسى مع نجل الشيخ زايد 26 مرة.

وأضاف محمود الشناوى، خلال حواره برنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد،أن مصر هى الشريك الثاني عربياً للإمارات والشريك التاسع عالمياً.

وأشار محمود الشناوى، إلى ان حجم الاستثمارات يفوق الـ 15 مليار دولار، وحجم التبادل التجارى غير بترولى وغير نفطى يفوق الـ 6 مليار دولار.

وفى سياق أخر، قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على افتتاح الرئيس السيسي لـ قاعدة 3 يوليو البحرية، إن حضور الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي في افتتاح قاعدة 3 يوليو رسالة مهمة للغاية لأن العلاقة المصرية الإماراتية وطيدة وتاريخية ولن تفلح محاولات زعزعتها .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد كان سعيدا جدا بالمشاركة في افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية".



وتابع الإعلامي أحمد موسى: "الشيخ محمد بن زايد كان يصور لقطات من افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية، ورسالة مصر اليوم للعالم رسالة سلام وتأكيد على امتلاك مصر القوة لحماية السلام".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:"حضور رئيس المجلس الرئاسي الليبي في افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية رسالة قوية وذلك يؤكد مدى عمق العلاقات المصرية الليبية لأن الأمن الليبي من أمن مصر القومي ومصر تقدم يد المساعدة إلى ليبيا".

3 يوليو البحرية

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن قاعدة 3 يوليو البحرية متواجدة على بعد حوالي 90 كيلومتراً من الحدود الليبية، مضيفا: "قاعدة 3 يوليو تقوم بتأمين الثروات الاقتصادية ومنع محاولات الهجرة غير الشرعية وفرض السيادة والسيطرة في المناطق السيادية المصرية".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "محدش يقدر يفكر يهدد الأمن القومي المصري ومصر لديها قواعد عسكرية في كافة الجوانب الاستراتيجية في الشمال والجنوب والغرب".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "لا يمتلك أحد قواعد عسكرية في المنطقة مثل مصر ولا توجد قواعد أجنبية في مصر ولكن القواعد العسكرية المصرية بها ابطال جيشنا العظيم ".



وفي سياق متصل قال القائد أحمد خالد حسن سعيد قائد القوات البحرية، إن تأميم قناة السويس ساعد الدولة على منع الهجرة غير الشرعية، إضافةً إلى تأمين قدرات مصر الاقتصادية في منطقة من أهم المناطق الاستراتيجية على مستوى العالم.

وأضاف قائد القوات البحرية، خلال كلمته في افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بحضور الرئيس السيسي، اليوم السبت، أن قاعدة 3 يوليو العسكرية تعتبر إضافة استراتيجية لمصر على الاتجاه الاستراتيجي الغربي بالبحر المتوسط، مما يعكس بجلاء ووضوح التزام الدولة بتأمين قناة السويس وتحقيق الأمن البحري والمحافظة على حرية الملاحة البحرية.

وأكد قائد القوات البحرية: "لقد تحقق لنا الكثير من النجاحات فى زمن قياسى، وهذا النجاح الذي تحقق بفضل الله عز وجل ليس النهاية، لكنه عبارة عن نقطة انطلاقة جديدة، نحو استمرار تطوير قدرات القوات البحرية، وتعزيز الصناعات الدفاعية البحرية، بغرض تعزيز أمن مصر البحرى واقتصادها الأخضر".