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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أمين البحوث الإسلامية يهنئ المصريين بعيد الأضحى

الأمين العام لمجمع
الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية

هنأ الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الرَّئيس عبد الفتاح السيسي، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والشعب المصري والأمتين الإسلامية والعربية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلًا المولى عز وجل أن يجعله عيد فرح وسرور على الأمتين العربية والإسلامية وأن يعم الخير والبركات على جميع شعوب الأرض.


وقال الأمين العام إن عيد الأضحى فرصة طيبة للتواصل بين الناس ونشر قيم المحبة والتراحم والتسامح والود وصلة الأرحام، وتخفيف الآلام عن الناس ومواساة الفقراء والمساكين وإدخال السرور على نفوسهم، ونشر روح التكامل الاجتماعي فيما بينهم، خصوصا في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم أجمع.

وأضاف الأمين العام أن هذه المناسبة تسهم في تنمية الكثير من المعاني الحسنة كالثقة في نصر الله عز وجل، وصلة الرحم، والتكافل المجتمعي والإحساس بالآخرين ومشاركتهم فرحتهم، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تفرضها الدولة في مواجهة فيروس كورونا للحفاظ على الأنفس من أي مخاطر تحيط بها.

شيخ الأزهر يهنئ المسلمين بحلول عيد الأضحى

وهنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الشعب المصري والأمتين الإسلامية والعربية، بحلول عيد الأضحى المبارك.

ونشر شيخ الأزهر تغريدة على تويتر: قال فيه "كل عام والأمة الإسلامية بخير وسلام بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.
Wishing the Muslim world a blessed Eid Al-Adha. May Allah continue to grant us prosperity, wellbeing and blessings.

البحوث الإسلامية السيسي شيخ الأزهر عيد الأضحى البركات

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