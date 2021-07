أمين البحوث الإسلامية يهنئ المصريين بعيد الأضحى

هنأ الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الرَّئيس عبد الفتاح السيسي، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والشعب المصري والأمتين الإسلامية والعربية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلًا المولى عز وجل أن يجعله عيد فرح وسرور على الأمتين العربية والإسلامية وأن يعم الخير والبركات على جميع شعوب الأرض.



وقال الأمين العام إن عيد الأضحى فرصة طيبة للتواصل بين الناس ونشر قيم المحبة والتراحم والتسامح والود وصلة الأرحام، وتخفيف الآلام عن الناس ومواساة الفقراء والمساكين وإدخال السرور على نفوسهم، ونشر روح التكامل الاجتماعي فيما بينهم، خصوصا في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم أجمع.

وأضاف الأمين العام أن هذه المناسبة تسهم في تنمية الكثير من المعاني الحسنة كالثقة في نصر الله عز وجل، وصلة الرحم، والتكافل المجتمعي والإحساس بالآخرين ومشاركتهم فرحتهم، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تفرضها الدولة في مواجهة فيروس كورونا للحفاظ على الأنفس من أي مخاطر تحيط بها.

شيخ الأزهر يهنئ المسلمين بحلول عيد الأضحى

وهنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الشعب المصري والأمتين الإسلامية والعربية، بحلول عيد الأضحى المبارك.

ونشر شيخ الأزهر تغريدة على تويتر: قال فيه "كل عام والأمة الإسلامية بخير وسلام بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

Wishing the Muslim world a blessed Eid Al-Adha. May Allah continue to grant us prosperity, wellbeing and blessings.