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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. تفاصيل اكتشاف حطام سفينة من العصر البطلمي في الإسكندرية.. ذبح الأضاحي بالشوارع يعرضك لعقوبة قاسية

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات الهامة خلال الساعات الماضية نرصد لكم ابرزها خلال التقرير التالي:

تفاصيل اكتشاف حطام سفينة من العصر البطلمي في الإسكندرية.. فيديو
قال ايهاب فهمي، رئيس الأدارة المركزية للآثار الغارقة ، أن مصر دون دول العالم لديها تنوع رهيب في مجال الأثار.

هاني رمزي:نفسي أعمل جزء تاني من غبي منه فيه يكون أعلى من الأول
أجاب  الفنان هاني رمزي على سؤال الإعلامية لميس الحديدي، حول أهم الاعمال  السينمائية المؤثرة في  سينما هاني رمزي، قائلاً :"المسألة بالنسبة للناس نسبية  وعلى حسب في بعض الناس بالنسبة ليهم فيلم " غبي منه فيه "   أفضل الأعمال وفيه ناس تانية تانية بتحب أبو العربي ".

أستاذ أمراض معدية يقدم نصائح هامة للمواطنين قبل ذبح الأضاحي..فيديو
قال الدكتور نبيل بكير ، أستاذ  الأمراض المعدية، أنه يجب أن يتم فحص الأضحية قبل عملية الذبح، مؤكدا أن تلك العملية تتم للتأكد من خلوها من الأمراض التي لا تمنع عملية الذبح.

في ذاكرة الجميع.. صفاء أبو السعود: محظوظة بأغنية أهلا بالعيد ..فيديو
قالت الفنانة صفاء أبو السعود ، إنني لم أكن أتخيل نجاح أغنية أهلا بالعيد وهي عبارة عن عمل بسيط وأكون سعيدة جدا عند سماعها مثل الجمهور تماما، وأنا محظوظة بأغنية أهلا بالعيد بسبب وجودها في ذاكرة الجميع .

خبير أوبئة: انتظروا موجة رابعة من كورونا في هذا التوقيت
تحدث الدكتور إسلام عنان، خبير اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، عن موجة كورونا الرابعة، مشددًا على ضرورة تفادي تكرار ما حدث في الموجتين الأولى والثانية.

تقليل الانبعاثات الكربونية .. خبير سيارات يعدد مزايا السيارات الكهربائية
قال جمال عسكر، خبير قطاع السيارات، إن هناك توجها من قبل قادة العالم للعمل على خفض الانبعاثات الكربونية التي تتواجد، إذ أن 23% من التلوث في العالم تأتي من انبعاثات المركبات، مشددًا على أن المركبات هي تضم القطارات والسيارات والمركبات.


آلية عمل لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء.. فيديو
أكد الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية، أن اللجنة استجابت لـ 3391 استغاثة، تم رصدها على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام والصحف المحلية، بخلاف الحالات التي تم رصدها ميدانياً عن طريق القوافل الطبية المختلفة وعددها 4875 حالة.


التنمية المحلية تعلن أرقام الشكاوي حول مخالفات ذبح الأضاحي.. فيديو
قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن وزير التنمية المحلية وجه بفتح المجاز الحكومية أمام المواطنين بالمجان خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وجذر من ذبح الأضاحي في الشوارع.

العشوائيات تتحول إلى جنة.. حلم الرئيس الذي تحقق بالبركة
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة للمصريين بـ مناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيا أن يعيده الله بالخير.

احذر.. ذبح الأضاحي بالشوارع يعرضك لعقوبة قاسية.. فيديو
قال الدكتور ياسر شريف، مدير عام التفتيش على اللحوم بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تعمل على أرض الواقع منذ أكثر من شهر، لمتابعة احتياجات العيد والاستعداد الخاصة به، مؤكدا أن مصر بها أكثر من 460 مجزر حكومي.

 

 

مجلس الوزراء لميس الحديدي خبير اقتصادى رئيس الإدارة المركزية التوك شو هاني رمزي خالد قاسم

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