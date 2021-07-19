عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في ذاكرة الجميع.. صفاء أبو السعود: محظوظة بأغنية أهلا بالعيد ..فيديو

أبو السعود
أبو السعود

قالت الفنانة صفاء أبو السعود ، إنني لم أكن أتخيل نجاح أغنية أهلا بالعيد وهي عبارة عن عمل بسيط وأكون سعيدة جدا عند سماعها مثل الجمهور تماما، وأنا محظوظة بأغنية أهلا بالعيد بسبب وجودها في ذاكرة الجميع .

 

وأضافت أبو السعود خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع على قناة "دى ام سى " ، أن أفضل شيء هو أن يستطيع الإنسان إسعاد الغير، وأحب الطبيعة جدا ومرتبطة بها ولا أحب أن يغضب مني احد وهذا سر حفاظي علي روحي الشبابية .


وأوضحت أبو السعود ، أن العيد غير مقتصر علي يوم واحد ومن الممكن ان يكون كل يوم عيد وهذا حسب ما يحيط بنا وحسب تعاملنا مع الأخرين، مشيرة ألي  أن الطاقة الإيجابية هي ما تجعل كل الأيام عيدا .


اقرأ أيضا : صفاء أبو السعود: الدولة تقوم بمشروعات عديدة لتطوير مواهب الأطفال

 

قالت الفنانة صفاء أبوالسعود، إن الدولة تقوم بعدد كبير من المشروعات والأنشطة التي تخص الأطفال لتطوير أدائهم وأفكارهم وعقولهم ولتطوير المواهب والأعمال الخاصة بها: "بيشوفوا الأطفال الموهوبين، والعقل السليم في الجسم السليم".

 

وأضافت "أبوالسعود"، أن النشاطات التي قد يقوم بها الأطفال في الفن والغناء جميعها طاقة تعطي الطفل القدرة على التفكير بشكل دائم وحتى لا يكون طفلا متبلدا أو حزينا أو منطويا: "علشان يكون طفل سليم وعقليته سليمة".

 

وأوضحت أن المجتمع الفني به الكثير من المعوقات الخاصة بإنتاج أعمال خاصة بالطفل، حيث إن الكاتب الذي يقوم بالرواية للطفل يعتبره الجميع طفلا ويكون أجره أقل من الكبير، ولذا يفضل هؤلاء العمل في الأعمال الدرامية الكبيرة وليست للأطفال: "في أوروبا والعالم كله أفضل الكتاب الكبار بيكتبوا للطفل".

 

وأردفت:" هناك مجلات ساهمت بشكل كبير في حبنا للحيوانات منها مجلة سمير وميكي بالإضافة إلى شخصية سندباد".

 

وكشف عن المعوقات التي تمنع الكاتب في مصر من الكتابة للأطفال، :" الأجور منخفضة ولا تغري الكاتب لكتابة هذه النوعية من الاعمال، مشيرة إلى أن هناك كتابا وملحنين عالميين يخاطبون الأطفال في أعمالهم.

 

وفي سياق آخر، أعلنت شركة إنتجرال، التابعة لمجموعة stc والرائدة في مجال الترفيه الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاقها خلال شهر نوفمبر 2020، مجموعة جديدة من البرامج المنوّعة والحصرية التي تلبّي متطلّبات وتفضيلات المشاهدين على منصّتها الترفيهية "جوّي TV" التي تتقدّم منصّات البث الترفيهي الرقمي عبر الإنترنت OTT.

 

وتتضمّن البرامج الجديدة الفيلم السعودي "مذكرة ابتزاز" الذي يجمع ما بين الدراما والجريمة، وبدأ عرضه على منصّة "جوّي TV" يوم 12 نوفمبر، أي قبل طرحه في صالات السينما، مما يجعلها الأولى في بث الإنتاج السعودي الجديد.

 

وكذلك، بدأت "جوّي TV" ببث عدد من الأفلام والمسلسلات الشهيرة أبرزها الفيلم الدرامي الكوميدي اللبناني "يوم إيه يوم لأ"، والكوميديا المصرية "يوم العرض"، بالإضافة إلى الدراما الكوميدية "جدو مشاكل".

 

وتقدّم "جوّي TV"، عبر خدمة الفيديو حسب الطلب، العديد من البرامج الحصرية والأصلية. كما تقدّم محتوى ترفيهيا منوّعا ما بين المسلسلات والأفلام المعروفة. إضافة إلى ذلك تبث "جوّي TV" قنوات مباشرة من الشبكات العالمية مثل STARZPLAY، FOX plus، OSN، Wide Khaliji، boomerang، إضافة إلى القنوات التلفزيونية المجانية والمشفّرة الدولية والإقليمية مثل أم بي سي، OSN، روتانا، وغيرها الكثير.
 

أغنية أهلا بالعيد أغنية أهلا بالعيد الانسان إسعاد إسعاد الغير العيد الطاقة الإيجابية الايام

ترشيحاتنا

كم عدد تكبيرات العيد .. وهل فرض أم سنة ؟

تهدد البنات والستات.. كل ما تريد معرفته عن متلازمة المبيض المتعدد الكيسات

بمواد خاصة .. تعقيم جبلي الصفا والمروة استعدادا لاستقبال الحجاج.. صور

أخبار الأهلي|الخطيب يشكر الرئيس ومؤسسات الدولة.. وصول رباعي الأهلي الأولمبي إلى طوكيو.. نادي فرنسي يهدد صفقة الفريق المنتظرة

حكم صلاة العيد في المذاهب الأربعة وهل واجبة أم مستحبة ؟

الجامعة العربية تدين التفجير الإرهابي بمدينة الصدر شرقي بغداد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أدعية يوم عرفة.. 60 دعاء للرزق والعتق من النار

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة .. بـ10 أدعية تتحقق المعجزات

خبير أوبئة: انتظروا موجة رابعة من كورونا في هذا التوقيت

دعاء يوم عرفة من 8 كلمات أوصى به النبي.. لا يعرفه كثيرون

فخر العرب.. محمد صلاح يوجه رسالة للأمة الإسلامية في عيد الأضحى

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

لم تدخل في غيبوبة ..أخر تطورات الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز.. خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استمتع بالأكل من غير ما تتخن.. أكلات دايت لعيد الأضحى

بالركلات وشد الشعر.. شاهد مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات بالكويت |فيديو

الهروب الآن أفضل.. قصة فرار الأفغان من طالبان والهجرة إلى أمريكا

طوله 4 أقدام.. شاهد رجل يتفاجأ بـ ثعبان ضخم خلف المدفأة

فيديو

إدانة لآبي أحمد.. كيف خالفت إثيوبيا اتفاق المبادئ بشأن سد النهضة "فيديوجراف"

فيديوجراف.. لماذا سُمي جبل عرفات بهذا الاسم؟

فيديوجراف.. قصة الناجي الوحيد خافيير في 2027

فيديوجراف.. نجوم تعرضوا للغرق .. تفاصيل حادث المخرج ماندو العدل

المزيد

ساحة رأي

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

رمضان البيه يكتب: الحج عرفه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ