غدر الأون لاين .. سيدة تتفاجأ بعد طلبها لعبة لابنتها

نشرت سيدة صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، و قامت بالتعليق “ لم أتخيل أن الشراء عبر الإنترنت صادم لهذه الدرجة” .

حسب ما ورد في صحيفة “ ميرور” البريطانية، فإن سيدة روت مشكلتها بشكل ساخر مع الشراء عبر الإنترنت، بعد أن قررت شراء حمام سباحة بلاستيكي لابنتها و فوجئت عقب استقبال الطلب .

فوجئت السيدة أن الطلب الذي طلبته جاء صغيرا للغاية، فقد كانت ترغب في حمام سباحة بلاستيكي لابنتها و لكن فوجئت بحجم حمام السباحة الذي طلبته الذي لن يتسع إلا لقدمي ابنتها الصغيرة البالغة من العمر 3 سنوات .

نشرت السيدة صورة الطلب لذي طلبته عبر الإنترنت و أكدت أن الصورة التي شاهدتها على الصفحة كانت تشير إلى أن حجمه أكبر من ذلك .

جدير بالذكر أن المنشور نال إعجاب عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي من المتابعين لها بعد أن سخرت من الحجم و قالت انها ستستخدمه كحوض للسمك .