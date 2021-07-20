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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

غدر الأون لاين .. سيدة تتفاجأ بعد طلبها لعبة لابنتها

سيدة تتفاجئ بعد طلبها
سيدة تتفاجئ بعد طلبها لعبة لإبنتها

نشرت سيدة صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، و قامت بالتعليق “ لم أتخيل أن الشراء عبر الإنترنت صادم لهذه الدرجة” . 

حسب ما ورد في صحيفة “ ميرور” البريطانية، فإن سيدة روت مشكلتها بشكل ساخر مع الشراء عبر الإنترنت، بعد أن قررت شراء حمام سباحة بلاستيكي لابنتها و فوجئت عقب استقبال الطلب . 

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فوجئت السيدة أن الطلب الذي طلبته جاء صغيرا للغاية، فقد كانت ترغب في حمام سباحة بلاستيكي لابنتها و لكن فوجئت بحجم حمام السباحة الذي طلبته الذي لن يتسع إلا لقدمي ابنتها الصغيرة البالغة من العمر 3 سنوات . 

نشرت السيدة صورة الطلب لذي طلبته عبر الإنترنت و أكدت أن الصورة التي شاهدتها على الصفحة كانت تشير إلى أن حجمه أكبر من ذلك . 

جدير بالذكر أن المنشور نال إعجاب عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي  من المتابعين لها بعد أن سخرت من الحجم و قالت انها ستستخدمه كحوض للسمك . 

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سيدة الشراء عبر الانترنت الانترنت صادم حمام سباحة بلاستيكي

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