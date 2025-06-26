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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الزراعة تواصل حملات التقصي ومتابعة صحة الخيول وأسواق الماشية في 3 محافظات

خيول
خيول
شيماء مجدي

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حملات التقصي ومتابعة الحالة الصحية للخيول وتفقد اسواق الماشية بمحافظات القاهرة، وبني سويف، وبورسعيد.

قال الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن ذلك يأتي  تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف جهود الحفاظ على الثروة الحيوانية ودعم الصحة العامة.

الخطة الوطنية لرصد ومتابعة الحالة الصحية للحيوانات

وأشار رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن الخطة الوطنية لرصد ومتابعة الحالة الصحية للحيوانات، بما يعزز منظومة الوقاية والسيطرة على الأمراض، ويحمي الصحة العامة ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني، لافتا إلى استمرارها وتنفيذها بجميع محافظات الجمهورية.

ونفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة، ثلاث لجان فنية شاملة في إدارات: النزهة، بولاق، والتجمع الخامس، للمرور على نوادي الخيول والفروسية، واصطبلات الخيول، وذلك لفحص ومتابعة الحالة الصحية العامة والتأكد من خلوها من الأمراض الوبائية.

كما نفذت أيضا مديرية الطب البيطري بمحافظة بني سويف حملات تقصي ميدانية مكثفة على مدار الأسبوع، استهدفت أسواق الحيوانات الحية بمراكز ناصر، سمسطا، إهناسيا، والواسطى، حيث شهدت تلك الحملات التأكد من خلو جميع الماشية من الأعراض المرضية الظاهرية طبقًا لتعريف الحالة الوبائية، إلى جانب عقد ندوات إرشادية للمربين عن مخاطر الحمى القلاعية، وطرق الوقاية والإبلاغ المبكر.

أما مديرية الطب البيطري بمحافظة بورسعيد فقد نفذت حملة مشتركة بالتعاون مع حي الضواحي لمكافحة الدواب في المناطق السكنية، كذلك تم تنفيذ حملة مسح وبائي شامل بمنطقة الحسينية – جنوب بورسعيد، من خلال لجان بيطرية متخصصة لفحص الماشية والتأكد من خلوها من أي أمراض وبائية.

الزراعة حملات التقصي علاء فاروق الحالة الصحية للحيوانات الطب البيطري

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