البترول: بدء عودة امدادات الغاز التدريجية إلي القطاعات الصناعية اليوم

تفقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، مركز التحكم الرئيسي بالشبكة القومية للغاز الطبيعي التابع لشركة جاسكو بالقاهرة الجديدة ، لمتابعة بدء عودة واستعادة المعدلات الطبيعية لإمدادات الغاز الطبيعي في الشبكة القومية ، والبدء الفعلي في ضخ الغاز تدريجيا لكافة القطاعات الصناعية بالسوق المحلي تباعا اعتبارا من صباح اليوم ، والاطمئنان على انتظام ضخ الغاز وتأمين احتياجات السوق المحلي سواء لقطاعات الصناعة أو الكهرباء .

كما تابع الوزير السيناريوهات التشغيلية المختلفة للشبكة خلال الفترة المقبلة ، و اطمئن علي انتظام تأمين إمدادات الغاز لقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف .

و أكد الوزير على أهمية تضافر الجهود التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية ، و التنسيق المستمر بين وزارة البترول والثروة المعدنية وكافة الوزارات المعنية في إطار المحور الرابع من استراتيجية عمل الوزارة ، وأوضح أن هذا العمل التكاملي جاء بدعم ومتابعة حكومية متواصلة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ، مما ساهم في عبور الازمة الأخيرة بكفاءة، و التعامل مع المتغيرات الطارئة لضمان استقرار الإمدادات من الغاز الطبيعي للاستهلاك المحلي .

رافق الوزير خلال زيارته التفقدية لمركز التحكم المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية و الدكتور خالد البدري وكيل الوزارة للمشروعات و المهندس ياسر صلاح الدين رئيس شركة جاسكو .