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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البترول: بدء عودة امدادات الغاز التدريجية إلي القطاعات الصناعية اليوم

وزير البترول
وزير البترول
ولاء عبد الكريم

تفقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، مركز التحكم الرئيسي بالشبكة القومية للغاز الطبيعي التابع لشركة جاسكو بالقاهرة الجديدة ، لمتابعة بدء عودة واستعادة المعدلات الطبيعية لإمدادات الغاز الطبيعي في الشبكة القومية ، والبدء الفعلي في ضخ الغاز تدريجيا لكافة  القطاعات الصناعية بالسوق المحلي تباعا  اعتبارا من صباح اليوم  ،  والاطمئنان على انتظام ضخ الغاز وتأمين احتياجات السوق المحلي سواء لقطاعات الصناعة أو الكهرباء  .

كما تابع الوزير السيناريوهات التشغيلية  المختلفة للشبكة خلال الفترة المقبلة ، و اطمئن علي انتظام تأمين إمدادات الغاز لقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف .

و أكد الوزير على أهمية تضافر الجهود التي  تم تنفيذها خلال الفترة الماضية ، و التنسيق المستمر بين وزارة البترول والثروة المعدنية وكافة الوزارات المعنية في إطار المحور الرابع من استراتيجية عمل الوزارة ، وأوضح أن هذا العمل التكاملي جاء بدعم ومتابعة حكومية متواصلة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ، مما ساهم في عبور الازمة  الأخيرة بكفاءة، و التعامل مع المتغيرات الطارئة  لضمان استقرار الإمدادات من الغاز الطبيعي للاستهلاك المحلي .

رافق الوزير خلال زيارته التفقدية لمركز التحكم المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية و الدكتور خالد البدري وكيل الوزارة للمشروعات و المهندس ياسر صلاح الدين رئيس شركة جاسكو .

كريم بدوي للغاز الطبيعي القطاعات الصناعية

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