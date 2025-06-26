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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان يتابع أعمال التطوير ومشروعات مركز مارينا العلمين السياحي

وزير الاسكان
وزير الاسكان
آية الجارحي

استهل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية اليوم بمدينة العلمين الجديدة والقرى السياحية، بعقد اجتماع لمتابعة أعمال التطوير والمشروعات الجاري تنفيذها بمركز مارينا العلمين السياحي، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز القرى السياحية، وجهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة.

وفي بداية الاجتماع، تابع وزير الإسكان، في عرض للدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز القرى السياحية، الأعمال الجاري تنفيذها بالشواطيء والتي تشمل الشواطئ العامة بمارينا والشواطئ الخاصة بالفنادق، وغيرها من الشواطئ الموجودة بمارينا، وكذا الأنشطة الترفيهية والخدمية والوحدات التجارية لخدمة سكان ورواد القرى السياحية.

كما تابع وزير الإسكان مشروع marina walk، والمسرح الروماني، ومشروعات أعمال رفع كفاءة وصيانة اعمدة الإنارة، وتطوير المداخل والميادين، ورفع كفاءة المسطحات الخضراء.

وتناول الاجتماع، طرح إدارة وتشغيل الفرص الاستثمارية في مارينا، لتحقيق الاستفادة القصوى منها والتي تعد فرصا واعدة، حيث أشار وزير الإسكان إلى أن هناك مساحات من الممكن أن يتم تعظيم الاستفادة منها وإتاحة العديد من الخدمات والمشروعات داخل قرى مارينا.

ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال القليلة المتبقية بمشروع تطوير البوابات لمارينا، ومواصلة الاهتمام بأعمال الإنارة والزراعات والنظافة المستمرة والصيانة، والاهتمام بصيانة الطرق الداخلية وإحكام السيطرة ووضع ضوابط محكمة فيما يخص الشواطئ.

وتابع الوزير موقف ضخ المياه لقري مارينا، موجها بالعمل على تذليل أي تحديات قد تظهر خلال فترة الصيف وتأمين الاحتياجات من المياه.
 


 

شريف الشربيني مارينا العلمين السياحي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

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