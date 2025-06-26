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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار الأمريكي بالبنوك اليوم الخميس 26-6-2025

دولار
دولار
ولاء عبد الكريم

يرصد موقع “صدى البلد”سعر الدولار، أمام الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الخميس 26 يونيو 2025، وفقًا لآخر تحديث في البنوك القطاع الخاص والعام.

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس
تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (مصرف أبوظبي الإسلامي، الأهلي الكويتي، تنمية الصادرات، التنمية الصناعية)لنحو 50.02 جنيه للشراء و50.12 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك قناة السويس نحو 49.95 جنيه للشراء و 50.05 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الأهلي المتحد نحو 49.89 جنيه للشراء و 49.99 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الشركة المصرفية الدولية نحو 49.88 جنيه للشراء و 49.98 جنيه للبيع.
ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك( مصر،التجاري الدولي CIB،اتش اس بي سي"HSBC")   لنحو 49.87 جنيه للشراء و 49.97 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك(ميد بنك،المصرف العربي، الكويتي الوطني،نكست،)   نحو 49.86 جنيه للشراء و 49.96 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك( أبوظبي التجاري،فيصل الإسلامي، قطر الوطني، أبوظبي الأول،الإسكندرية، البركة، القاهرة، كريدي أجريكول، العقاري المصري العربي، الأهلي، الإسكان والتعمير)  نحو 49.85 جنيه للشراء و 49.95 جنيه للبيع.

الجنيه المصري سعر الدولار الدولار الدولار الأمريكي الأمريكي مقابل الجنيه البنوك

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