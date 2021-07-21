أشرف عبد الباقي: فكرة إقامة مسرح في الساحل الشمالي تطور لعمل الإسكندرية

قال الفنان أشرف عبد الباقي، إنه بدأ فى إنشاء مسرح الساحل الشمالى فى شهر يونيو، ثم بدأت العروض بداخله في شهر يوليو الجاري.

وأضاف أشرف عبد الباقي ، خلال لقائه فى برنامج" لايت شو" على قناة "الحياة"، أنه شارك بنفسه في إنشاء مسرح الساحل الشمالي.

إقامة مسرح فى الساحل الشمالي

وأوضح أشرف عبد الباقي، أن فكرة إقامة مسرح فى الساحل الشمالي؛ هي تطور للعمل بمسرح الإسكندرية .

و تابع أشرف عبد الباقي : “كنا بنعرض موسم شتوى فى القاهرة و موسم صيفى فى إسكندرية، كانت مجموعة حوالى 20 فرقة بتضم العديد من الفنانين الكبار مثل الفنان عادل إمام و محمد صبحى و سمير غانم” .

وروى أشرف عبد الباقي ، أنه بدأ مشواره الفنى بعمل أدوار صغيرة و شاركه فى ذلك زملاؤه من الفنانين مثل محمد هنيدي و علاء ولى الدين.