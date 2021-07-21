النشرة الاقتصادية.. الذهب يتراجع 4 جنيهات والتموين تطرح 8000 رأس ماشية واستقرار في أسعار السلع وانتظام الأسواق

نشر موقع “صدى البلد” الإخباري، أبرز الأحداث الاقتصادية علي مدار اليوم الأربعاء 21 يوليو 2021، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، والتي من بينها:

تراجع حاد في أسعار الذهب ثاني أيام عيد الأضحى المبارك

شهدت أسعار الذهب ثاني أيام عيد الأضحى في مصر تراجعا بنحو 4 جنيهات على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة بمحلات الصاغة.



وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا 787 جنيها مقارنة بـ 791 جنيها للجرام الواحد أمس، الثلاثاء.



وبلغ سعر الجرام الواحد من الذهب عيار 24 الأعلى فئة 900 جنيها مقارنة بـ 903 حتى 905 جنيها أمس، الثلاثاء، بينما وصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب إلى ما بين 674 و677 جنيها.

التموين: ضخ 8000 رأس ماشية بالمجمعات الاستهلاكية

أكد اللواء احمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لـ الصناعات الغذائية التابعة لـ وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنها ضخت 8000 رأس ماشية بمجمعاتها التى يصل عددها إلى 1300 مجمع استهلاكى لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم السودانية الطازجة بسعر 85 جنيها للكيلو.



وقال حسنين إن تلك الرؤس تم ذبحها بالمجازر المصرية تحت رعاية طبية وبيطرية كاملة من مصر، وأشار إلى أن الشركة ضخت أيضا بتلك المجمعات ما يقارب الـ 10000 رأس مبردة من الخراف بسعر 95 جنيها للكيلو، إضافة إلى اللحوم البرازيلية المجمدة بسعر 65 جنيها للكيلو.

استقرار الأسعار وانتظام العمل بالأسواق خلال ثاني أيام عيد الأضحى.. تفاصيل

أكد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن غرفة عمليات اتحاد الغرف التجارية لمراقبة حركة الأسواق رصدت استقرار أسعار السلع وانتظام عمل الأسواق خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك على مستوى سلاسل الإمداد والبيع سواء في قطاع التجزئة أو أسواق الجملة.

وأشار في تصريحات له، إلى انتظام عمل أسواق الجملة بالمحافظات على مدار 24 ساعة لتلبية احتياجات المواطنين وضمان إمداد الأسواق على مستوى الجمهورية بجميع احتياجاتها من الخضر والفاكهة، بالإضافة إلى انتظام حركة سيارات نقل الخضر والفاكهة على مدار اليوم، لإمداد جميع المنافذ والأسواق بجميع المحافظات.

توجيهات رئاسية.. إنشاء ألف مدرسة متميزة للغات بالشراكة مع القطاع الخاص 2030

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة ماضية فى تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعميق الشراكة مع القطاع الخاص فى إنشاء المشروعات الخدمية والتنموية بشتى المجالات، موضحًا أن التعليم يحتل أولوية متقدمة؛ باعتباره ركيزة أساسية فى استراتيجية بناء الإنسان المصرى، وتعزيز وعيه الوطنى، واستثمار قدراته فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، وأن هناك تعاونًا وثيقًا مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى رفع كفاءة العملية التعليمية بتقديم مستوى متميز من التعليم، من خلال «المشروع القومى لبناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات» بنظام المشاركة مع القطاع الخاص «p.p.p».

وزير البترول: معدلات إنجاز غير مسبوقة في إقامة محطات تموين السيارات بالغاز

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن خطة قطاع البترول لنشر محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى في مختلف أنحاء الجمهورية شهدت معدلات إنجاز غير مسبوقة منذ انطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للتوسع في استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات، حيث تدخل محطات جديدة إلى الخدمة يومياً بعد الانتهاء من تنفيذها وتشغيلها بهدف الوصول بعدد المحطات التي تؤدى هذه الخدمة للمواطن إلى نحو 1000 محطة على مستوى الجمهورية.

وزير الإسكان يصدر 10 قرارات إزالة لتعديات ومخالفات بناء بالمدن الجديدة

أصدر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 10 قرارات إدارية لـ إزالة التعديات ومخالفات البناء بمدينتي “العبور، والوراق الجديدة”، مؤكداً مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة فى أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، تطبيقاً للقانون، وحفاظا على مظهرها الجمالى، ولمنع ظهور أى عشوائيات بها.