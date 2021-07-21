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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير البترول: معدلات انجاز غير مسبوقة في إقامة محطات تموين السيارات بالغاز

طارق الملا وزير البترول
طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية

اكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ان خطة قطاع البترول لنشر محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى في مختلف انحاء الجمهورية شهدت معدلات انجاز غير مسبوقة منذ انطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للتوسع في استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات، حيث تدخل محطات جديدة الى الخدمة يومياً بعد الانتهاء من تنفيذها وتشغيلها بهدف  الوصول بعدد المحطات التي تؤدى هذه الخدمة للمواطن الى نحو 1000 محطة على مستوى الجمهورية.

اكد الملا ان هناك ما يناهز 400 محطة تؤدى خدمة التموين بالغاز حالياً  لمستخدمى المركبات حيث تضاعفت اعدادها في غضون اشهر قليلة تحت مظلة المبادرة الرئاسية مما ساهم بقوة في تشجيع مستخدمى المركبات على استخدام الغاز كوقود اساسى  علاوة على تحفيز المزيد من راغبى التحول لإستخدام الغاز سواء من خلال مبادرة الاحلال بسيارات جديدة تعمل بالغاز أو من خلال التحويل في المراكز التابعة لشركات قطاع البترول المقدمة لتلك الخدمة. 

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وأشار وزير البترول الي تقدم تنفيذ خطة الانتشار للمحطات والتي شملت إضافة 170 محطة جديدة وجارى الانتهاء من تشغيل 45 محطة أخرى ، علاوة على نحو 408 محطة جديدة جارى العمل على انشائها تمهيدا لدخولها الخدمة خلال الفترة المقبلة ، وسيتم لاحقا البدء في انشاء نحو 200محطة جديدة ، وتشمل المحطات الجديدة إقامة محطات مخصصة للتموين بالغاز الطبيعى او إضافة خدمات التموين بالغاز الطبيعى لمحطات التموين بالبنزين والسولار استثمارا للمساحات الفائضة بالتعاون مع الشركات المُشغلة لهذه المحطات او من خلال مشروع انشاء محطات متكاملة للتموين بالغاز والبنزين والشحن الكهربائى  .وان هناك متابعة مستمرة لموقف توريد المعدات والمهمات اللازمة لتشغيل المحطات حيث جرى التعجيل بها بما يساعد على سرعة الانتهاء من البرنامج في التوقيتات المحددة .


وفيما يتعلق بتطور معدلات التحويل  للسيارات لاستخدام الغاز ،  أوضح الملا  ان تحويل نحو 51 الف سيارة خلال العام المالى 2020/2021 يعكس حجم الاقبال الكبير على استخدام الغاز كوقود بين قائدى المركبات حيث كان معدل التحويل قد انخفض قبل سنوات قليلة الى اقل من 10 الاف سيارة في العام  بما يرفع اجمالى عدد السيارات العاملة بالغاز الى نحو 370 الف سيارة، مؤكدا انه بالإضافة لهذه المعدلات فإن المبادرة القومية لإحلال السيارات تحت رعاية الرئيس السيسى تستهدف إحلال وتحويل نحو 250 الف سيارة أخرى على مدار 3 سنوات للمواطنين الراغبين في تحويل سياراتهم بسيارات جديدة تعمل بالغاز وهو مايمثل دفعة كبيرة للتوجه نحو استخدام الغاز كوقود بالسيارات.

وأشار إلى ان وزارات الحكومة ممثلة في البترول والمالية والتجارة والصناعة و البنك المركزى قد قدمت نموذج للتعاون الفعال في هذه المبادرة بدعم كامل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بما أدى لتقديم تيسيرات غير مسبوقة للمواطنين وتوفير مزايا جديدة لهم . 


وفى اطار جهود زيادة مراكز التحويل للسيارات تم إضافة 27 مركز تحويل بالعام المالى الجاري 2020/2021 مقارنة بنحو 7 مراكز تحويل فقط  العام الماضى وبهذا يصل الإجمالى إلى 105 مركز تحويل لخدمة الراغبين في التحويل على مستوى الجمهورية منذ بدء النشاط .

وزير البترول خطة قطاع البترول تموين السيارات بالغاز الطبيعى وقود للسيارات استخدام الغاز كوقود

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