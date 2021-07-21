مصرع وإصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بالرياح التوفيقي بالقليوبية

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون فى القليوبية إثر انقلاب سيارة بالرياح التوفيقى بطريق القناطر/ بنها أمام قرية برشوم بالعمار تم التحفظ على الجثة بعد انتشالها وتحويل المصابين لمستشفى بنها الجامعى وتولت النيابة التحقيق.



تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز طوخ، يفيد بانقلاب سيارة ملاكى بفرع النيل أمام قرية برشوم بالعمار بدائرة المركز.



انتقلت على الفور قوات الإنقاذ النهرى وبالفحص تبين وفاة " محمد ح.ع" قائد السيارة محاسب وإصابة كل من صفية إ ح١٢ سنه و شقيقتها بسنت ١٠ سنوات وفريد ا ٦ سنوات تم انتشال الجثة والمصابين ونقلهم لمستشفى بنها الجامعى وتم رفع السيارة من المياه وتولت النيابة للتحقيق.