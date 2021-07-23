صحة مطروح تتابع الخدمات المقدمة للمواطنين خلال عيد الأضحى

مطروح خلال 24ساعة

شهدت محافظة مطروح خلال ال 24ساعة المنقضية متابع مدير إدارة المستشفيات بمطروح الخدمات المقدمة للمواطنين بمستشفيات مدينة مرسي مطروح خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.





وتفقد الدكتور مبروك سالم مدير إدارة المستشفيات صباح مستشفى مطروح العام، لمتابعة مستوى الخدمة المقدمة للمرضى والوقوف على مدى جاهزية أقسام الطوارئ بالمستشفى للتعامل مع أية مواقف طارئة أو محتملة.

وخلال الزيارة تم التأكد والاطمئنان على توافر الأدوية، ومخزون الأكسجين، والمستلزمات الوقائية للأطقم الطبية،باضافة عن متابعة انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين، وتواجد الأطقم الطبية، و التأكد من جودة الخدمات العلاجية للمرضى بمختلف اقسام المستشفى ومتابعة التزام جميع العاملين بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

كما تابع تنفيذ إجراءات استقبال حالات الطوارئ بأقسام الطوارئ. بالإضافة إلى مراجعة سجلات ودفاتر المستشفى للاطمئنان على انتظام وتواجد الأطقم الطبية بما يتلائم وتقديم الخدمة الطبية، ونسب الإشغال بالمستشفى، والوقوف على مدى تطبيق تعليمات الوزارة ومديرية الصحة في خطتها للتعامل مع جميع الحالات الطارئة .

وشدد مدير إدارة المستشفيات على ضرورة التزام الاطقم الطبية والعاملين بالمستشفى، وكذا المواطنين المترددين عليها بالإجراءات الوقائية والاحترازية، واستخدام أدوات الحماية الشخصية للوقاية من أي مخاطر.

مشيرا إلى المتابعة المستمرة للدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة للجهود المبذولة في هذا الشأن،

لضمان الاستعداد التام والمستمر لكافة المستجدات والظروف للتعامل مع أي حالة في أي وقت خصوصًا في عيد الأضحى المبارك

وفى نهاية الزيارة تم تقديم الشكر والتهنئة نيابة عن الدكتور وكيل وزارة الصحة للدكتور صبري شعبان مدير المستشفى وللفريق الطبي وجميع العاملين بالمستشفى بمناسبة عيد الأضحى المبارك وتقديرا لدورهم في رعاية المرضى ورفع العناء عنهم.

شاكرا جميع الأطقم الطبية لتكبدهم عناء السهر والعمل على راحة المرضى وتقديم الخدمة الطبية المناسبة.

موكدا : {نحن متواجدون جميعا لخدمة المريض}.

من ناحية أخرى تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح باستمرار حملات التفتيش والمراقبة ومتابعة المعروض من السلع الغذائية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية بالمنشأت العامة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ومنع اى تجاوزات



شن مركز ومدينة العلمين وقسم شرطة العلمين حملة على عدد من الكافيتريات والمنشآت بشارع العلمين ،واسفرت عن ضبط عدد اثنين كافيتيريا بشارع العلمين يقدمون الارجيله وضبط عدد خمسه شيش وتسليمها بقسم شرطه العلمين مع عمل المحاضر اللازمة والعرض علي النيابة.

كما تم تحرير عدد من محاضر اشغال الطريق لعدد من المطاعم والمحال بشارع العلمين ورفع الإشغالات لتيسير حركة المواصلات والمواطنين



من ناحية أخرى لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين في حادثين منفصلين بطريق مطروح اسكندرية الساحلي.



تلقت نجدة مطروح إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة بالكيلو 30 طريق مطروح اسكندرية الساحلى أمام قرية ابو مرقيق

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

واسفر الحادث عن مصرع ايمن عبدالرحمن محمد 68 سنة القاهرة

و إصابة محمد سعد محمد 38

سنة القاهرة يعانى اشتباه كسر بالساق اليسري و ما بعد الارتجاج .

كما استقبلت مستشفي الضبعة اثر انقلاب سيارة بمدخل مطار العلمين محمود عصام عبد الرحمن

15 سنة بني سويف يعانى جرح قطعي بفرؤة الرأس حوالي 3 سم سحجات وكدمات متفرقة بالجسم سارة عصام محمد 15 سنة بني سويف اشتباه pc اشتبتة كسر بالعمود الفقري سحاجات وكدمات متفرقة بالجسم.

كما لقي شخص مصرعه وأصيب 11اخرين فى حادث انقلاب سيارة اسفل كبري محمد نجيب طريق اسكندرية مطروح ك ٧٢ .



حيث استقبلت مستشفى الحمام جثة هامدة باسم سامية زهران محمود سليم

٦١ سنه حفر الباطن

وأصيب فى نفس الحادث

رحمة محمود كامل

٢٠ سنه

حفر الباطن

اشتباة كسر في الكتف الايسر وجرح قطعي في الجبها

كريم رحومة مسعود

٨ سنة

حفر الباطن

اشتباه كسر في الساق اليمني وكدمات وسحاجات في الجسم

مصطفي محمود كامل سليم

٣٠ سنة

حفر الباطن

سواق

جرح قطعي في في الرأس واسفل اللحية وكدمات وسحاجات في الجسم

سماح علي سعد عبد العاطي

٢٩ سنه

العزبة الغربية

ست بيت جرح قطعي في الجبها وجرح اسفل العين اليمني

عمرو يوسف عرفه حب الله

٢٣ سنه

حفر الباطن

سحاجات في الجبها وجرح قطعي في الجفن العين اليسري



كما دخل مستشفى العلمـــــين اثر انقلاب سياره ملاكي الطريق الاقليمي

السيد محمود عبدالمقصود ٤٦ سنه المنوفية

اشتباه pc

اشتباه كسر بالساق اليسري

كدمات وسحجات متفرقه بالجسم

ندي السيد محمود ١٧ سنه المنوفيه

اشتباه pc

اشتباه نزيف داخلي بالمخ

جرح في الراس مفتوح حوالي ٣*٤ مع كدمه بالوجه

كدمات وسحجات متفرقه بالجسم

فاتن محمد محمد ٤٦ سنه المنوفيه

اشتباه pc

كدمات وسحجات متفرقه بالجسم

محمود السيد محمود ٦ سنين المنوفيه

اشتباه pc

كدمات وسحجات متفرقه بالجسم

اميره السيد محمود ١٣ سنه المنوفيه

اشتباه pc

كدمات وسحجات متفرقه بالجسم.