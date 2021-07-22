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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة مطروح تتابع الخدمات المقدمة للمواطنين خلال عيد الأضحى

مسءولى الصحة يتابعون
مسءولى الصحة يتابعون الخدمات المقدمة للمواطنين

تابع مدير إدارة المستشفيات بمطروح  الخدمات المقدمة للمواطنين بمستشفيات مدينة مرسي مطروح خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.
 

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وتفقد الدكتور مبروك سالم مدير إدارة المستشفيات صباح مستشفى مطروح العام، لمتابعة مستوى الخدمة المقدمة للمرضى والوقوف على مدى جاهزية أقسام الطوارئ بالمستشفى للتعامل مع أية مواقف طارئة أو محتملة.

وخلال الزيارة تم التأكد والاطمئنان على توافر الأدوية، ومخزون الأكسجين، والمستلزمات الوقائية للأطقم الطبية،باضافة  عن متابعة انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين، وتواجد الأطقم الطبية، و التأكد من جودة الخدمات العلاجية للمرضى بمختلف اقسام المستشفى ومتابعة التزام جميع العاملين بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

كما تابع  تنفيذ إجراءات استقبال حالات الطوارئ بأقسام الطوارئ. بالإضافة إلى مراجعة سجلات ودفاتر المستشفى للاطمئنان على انتظام وتواجد الأطقم الطبية بما يتلائم وتقديم الخدمة الطبية، ونسب الإشغال بالمستشفى، والوقوف على مدى تطبيق تعليمات الوزارة ومديرية الصحة في خطتها للتعامل مع جميع الحالات الطارئة .

وشدد مدير إدارة المستشفيات على ضرورة التزام الاطقم الطبية والعاملين بالمستشفى، وكذا المواطنين المترددين عليها بالإجراءات الوقائية والاحترازية، واستخدام أدوات الحماية الشخصية للوقاية من أي مخاطر، مشيرا إلى المتابعة المستمرة  للدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة للجهود المبذولة في هذا الشأن،
لضمان الاستعداد التام والمستمر لكافة المستجدات والظروف للتعامل مع أي حالة في أي وقت خصوصًا في عيد الأضحى المبارك

وفى نهاية الزيارة تم تقديم الشكر والتهنئة نيابة عن  الدكتور وكيل وزارة الصحة للدكتور صبري شعبان مدير المستشفى وللفريق الطبي وجميع العاملين بالمستشفى بمناسبة عيد الأضحى المبارك وتقديرا لدورهم في رعاية المرضى ورفع العناء عنهم.
شاكرا جميع الأطقم الطبية لتكبدهم عناء السهر والعمل على راحة المرضى وتقديم الخدمة الطبية المناسبة.
 

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