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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مطروح خلال 24 ساعة

توافد أعداد كبيرة على مطروح.. ومصرع أسرة من 5 أفراد في حادث

اقبال كبير على شواطئ
اقبال كبير على شواطئ مطروح



شهدت محافظة مطروح خلال ال24 ساعة المنقضية في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك إقبالا كبيرا من زوار المحافظة على قضاء إجازة عيد الأضحى.

إقبال كبير على مرسى مطروح فى ثانى أيام عيد الأضحى

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ووصلت أعداد كبيرة من المواطنين إلى مدينة مرسي مطروح بالسيارات والأتوبيسات لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك.


وشهدت شواطئ مرسي مطروح في ثاني أيام عيد الأضحى إقبالا كثيفا من الزوار من شتى محافظات مصر، لزيارة شواطئها والاستمتاع، بنظافتها ونقائها وألوانها الزرقاء المتدرجة.


ومن أشهر شواطئ مطروح والتي تستقبل أعداد كبيرة من زوار المحافظة شاطئ الأبيض والغرام وعجيبة وكليوباترا ورميل ومينا حشيش والجونة والعوام.


ويعد شاطئ عجيبة من أكبر الشواطئ التي تستقبل أعدادا كثيفة من المصطافين حيث. يتميز شاطئ عجيبة بجماله الطبيعي وسحره الخلاب.

كما نجحت جهود شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح في سرعة إصلاح كسر بأحد خطوط مياه الشرب بمنطقة العلمين.


تلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح بلاغ طوارئ بوقوع كسر بخط مياه الشرب بمدينة العلمين وعلي الفور توجه مهندسي الشركة لمدينة العلمين وتم إصلاح وصيانة الكسر.


كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح عن إمكانية شحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال فوري طوال إجازة عيد الأضحى المبارك تحت كود ٥٧٥ وذلك تسهيلا على المواطنين وحفاظا على استمرار الخدمة.


وشدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على التزام جميع الجهات الخدمية بأهمية التواجد والتفاعل مع مشاكل المواطنين وسرعة حلها أول باول خاصة مع الإقبال الكبير من المصطافين على مطروح والساحل الشمالي لقضاء إجارة عيد الأضحى المبارك


كما شهدت مطروح العديد من الحوادث حيث لقي زوج وزوجته من محافظة البحيرة وأولاده الثلاثة مصرعهم إثر حادث انقلاب سيارة على طريق مطروح، إسكندرية الساحلي.


تلقى قسم شرطة الضبعة إخطارا من مستشفى الضبعة بوصول 5 جثث هامدة من أسرة واحدة الزوج والزوجة وأبناء ه الثلاثة إثر انقلاب سيارة أمام قرية سواني جابر، طريق مطروح إسكندرية الساحلي.


وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل ضحايا الحادث وهم من من مركز المحمودية في محافظة البحيرة، إلى مستشفى الضبعة وهم: أنور سلامة أنور 45 سنة، الزوج وشيماء خميس المصري 35 سنة، الزوجة، وعلي أنور سلامة 6 أشهر، ولارا أنور سلامة 5 سنوات، ومحمد أنور سلامة 12 سنة.
تم تحرير محضر بالواقعة والجثث تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة،
كانت محافظة مطروح قد شهدت اليوم الأربعاء مصرع شخص ونجلة في حادث انقلاب سيارة بطريق العلمين الإقليمي
تلقى قسم شرطة العلمين إخطارا من مستشفى العلمين بوصول 2 جثة هامدة لشخص ونجلة إثر انقلاب سيارة.
وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل ضحايا الحادث إلى مستشفى الحمام وهم حلمي محمد حلمي
٤٢ سنه القاهرة المرج مدير شركة النوران جثة هامدة
أحمد حلمي محمد حلمي عيسى
طفل ١٠ سنوات ومقيم في نفس العنوان.
تم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة.
كما أصيب 4 أفراد بإصابات متنوعة إثر. انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو ١٤٠ اتجاه الضبعة الطريق الإقليمي.

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محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح عيد الأضحى زحام شديد

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