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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقبال كبير على مرسى مطروح فى ثانى أيام عيد الأضحى

شاطيء عجيبة
شاطيء عجيبة

شهدت محافظة مطروح اليوم الأربعاء فى ثانى أيام عيد الأضحى إقبالا كبيرا من زوار المحافظة على قضاء إجازة عيد الأضحى.

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ووصلت أعداد كبيرة من المواطنين إلى مدينة مرسي مطروح لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك.


وشهدت شواطئ مرسي مطروح فى ثانى أيام عيد الأضحى  إقبالا كثيفا من الزوار من شتى محافظات مصر،  للاستمتاع بنظافتها ونقائها.


ومن أشهر شواطئ مطروح التى تستقبل أعدادا كبيرة من زوار المحافظة شاطى الأبيض والغرام وعجيبة وكليوباترا ورميل ومينا حشيش والجونة والعوام.

ويعد شاطئ عجيبة من أكبر الشواطئ التي تستقبل أعدادا كثيفة من المصطافين ويتميز بجماله الطبيعي وسحره الخلاب..

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