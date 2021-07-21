جثث هامدة|مصرع أسرة كاملة في انقلاب سيارة بـ مطروح - الإسكندرية

لقي زوج وزوجته من محافظة البحيرة وأولاده الثلاثة مصرعهم وأصيب شخص آخر، إثر حادث انقلاب سيارة على طريق مطروح، إسكندرية الساحلي.



تلقى قسم شرطة الضبعة إخطارا من مستشفى الضبعة بوصول 5 جثث هامدة من أسرة واحدة الزوج والزوجة وأبناؤه الثلاثة إثر انقلاب سيارة أمام قرية سواني جابر، طريق مطروح إسكندرية الساحلي.



علي الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل ضحايا الحادث وهم من مركز المحمودية في محافظة البحيرة، إلى مستشفى الضبعة وهم: أنور سلامة أنور 45 سنة، الزوج وشيماء خميس المصري 35 سنة، الزوجة وعلي أنور سلامة 6 أشهر، ولارا أنور سلامة 5 سنوات، ومحمد أنور سلامة 12 سنة.



تم تحرير محضر بالواقعة والجثث تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.



محافظة مطروح شهدت اليوم الأربعاء مصرع شخص ونجله في حادث انقلاب سيارة بطريق العلمين الإقليمي



تلقى قسم شرطة العلمين إخطارا من مستشفى العلمين بوصول 2 جثة هامدة لشخص ونجله إثر انقلاب سيارة.



وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل ضحايا الحادث إلى مستشفى الحمام وهم حلمي محمد حلمي٤٢ سنه القاهرة المرج مدير شركة النوران جثة هامدة وأحمد حلمي محمد حلمي عيسى وطفل ١٠ سنوات ومقيم في نفس العنوان.



تم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة.



كما أصيب 4 أفراد بإصابات متنوعة إثر انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو ١٤٠ اتجاه الضبعة الطريق الإقليمي.