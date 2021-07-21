عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مطروح خلال 24 ساعة.. زحام بالشواطئ وأطباء مستشفى النجيلة يؤدون صلاة عيد الأضحى في "العزل"

مستشفى العزل بالنجيلة
مستشفى العزل بالنجيلة تحتفل بعيد الاضحى

شهدت محافظة مطروح خلال ال24 ساعة المنقضية في أول أيام عيد الأضحى المبارك تفقد الدكتور مبارك سالم مدير إدارة المستشفيات صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك مستشفى العزل بالنجيلة، لمتابعة مستوى الخدمة المقدمة للمرضى والوقوف على مدى جاهزية المستشفى للتعامل مع أي مواقف طارئة أو محتملة، خاصة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا.

حملات مكبرة على كورنيش مطروح لإزالة الاشغالات ومراجعة سلامة السلع

أسرار لا تعرفها.. لماذا ينجذب المصيفون إلى شواطىء مطروح


وخلال الزيارة تم التأكد والاطمئنان على توافر الأدوية، ومخزون الأكسجين، والمستلزمات الوقائية للأطقم الطبية، فضلا عن متابعة انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين، وتواجد الأطقم الطبية، والتأكد من جودة الخدمات التشخيصية والعلاجية للمرضى ومتابعة التزام جميع العاملين بالإجراءات الوقائية والاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.


كما تم مراجعة تنفيذ إجراءات استقبال الحالات المصابة بالفيروس وفقاً للبروتوكولات الصادرة من الوزارة في هذا الشأن، بالإضافة إلى مراجعة سجلات ودفاتر المستشفى للاطمئنان على انتظام وتواجد الأطقم الطبية بما يتلاءم وتقديم الخدمة الطبية، ونسب الإشغال بالمستشفى، والوقوف على مدى تطبيق تعليمات الوزارة في خطتها للتعامل مع تداعيات الفيروس


وشدد مدير إدارة المستشفيات على ضرورة التزام الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالمستشفى، وكذا المواطنين المترددين عليها بالإجراءات الوقائية والاحترازية، واستخدام أدوات الحماية الشخصية للوقاية من عدوى الفيروس.


وأشار إلى المتابعة المستمرة الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة للجهود المبذولة في هذا الشأن لضمان الاستعداد التام والمستمر لكافة المستجدات والظروف.
 

وفي نهاية الزيارة قدم مدير إدارة المستشفيات التهنئة للدكتور محمد أبوطالب مدير المستشفى نيابة عن الدكتور وكيل وزارة الصحة للفريق الطبي وجميع العاملين بمستشفى العزل بالنجيلة بمناسبة عيد الأضحى المبارك وتقديرا لدورهم البطولي المبذول والملموس في رعاية مصابي كورونا ورفع العناء عنهم.


كما شهدت مستشفى العزل بالنجيلة حالة من السعادة بين العاملين بمستشفى النجيلة أول مستشفى عزل لمرضى كورونا بمصر بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
 

وحرص مدير مستشفى النجيلة الدكتور محمد طالب مدير المستشفى على مشاركة أعضاء الطاقم الطبي أداء صلاة العيد داخل العزل.
 

وقام بالمرور على المرضى وخلق جو من البهجة ونشر السرور بينهم ومشاركتهم لأجواء وشعائر عيد الأضحى المبارك.
 

وقام مدير مستشفى عزل النجيلة بتوزيع هدايا عليهم، بهدف رفع الروح المعنوية لهم ومشاركتهم فرحة العيد.
 

ووجه الطاقم الطبي نداء لكل أبناء الشعب المصري بأنهم جميعا يعملون ليلا ونهارا لخدمة المرضى وأنهم من أجل مصر لن يبخلوا بأرواحهم.
 

كما أدى أهالي مطروح صلاة عيد الأضحى المبارك بحضور اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح نائبا عن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح وعدد من عمد ومشايخ وأهالي مطروح ومديري المديريات والإدارات بالمحافظة، وذلك بمسجد التنعيم.
 

وتناولت خطبة صلاة عيد الأضحى فضل الأضحية في الإسلام وتأكيد الدعوة لصلة الأرحام وإصلاح ذات البين والتزام الأخلاق والسلوكيات التي تؤكد على الرحمة في كل شيء حتى في ذبح الأضاحي والحفاظ على البيئة.
 

وتقدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بخالص التهاني لجميع أهالي مطروح وقياداتها الأمنية والتنفيذية والشعبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلا المولى -عز وجل- أن يعيده على محافظة مطروح ومصرنا الغالية والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ مصر أرضا وشعبا من كل مكروها وسوء، وأن يكتب لها كل التقدم والازدهار مع مسيرة البناء والتنمية لباعث نهضتها ابن مصر البار، الرئيس عبد الفتاح السيسي.


شواطئ مطروح الساحرة تجذب المصطافين لقضاء إجازة عيد الأضحى
 

كما شهدت محافظة مطروح إقبالا كثيفا من الزوار من شتى محافظات مصر، لزيارة شواطئها، في أول أيام عيد الأضحى المبارك.
ومن أشهر شواطئ مطروح والتي تستقبل أعداد كبيرة من زوار المحافظة شاطئ الأبيض والغرام وعجيبة وكليوباترا ورميل ومينا حشيش والجونة والعوام.
ويعد شاطئ عجيبة من أكبر الشواطئ التي تستقبل أعدادا كثيفة من المصطافين حيث. يتميز شاطئ عجيبة بجماله الطبيعي وسحره الخلاب.
وقال ياسر عطية، من القاهرة، إنه يحرص على زيارة محافظة مطروح سنويا كعادة لأسرته نظرا للجو النظيف والطبيعة الساحرة والمياه الفيروزية للبحر.
وأضاف أنه زار مطروح خلال إجازة عيد الأضحى لقضاء المصيف بها وإجازة العيد لافتا أنه يحرص على الاستمتاع بزيارة كافة الشواطئ خاصة شاطئ عجيبة وشواطئ الغرام وحمام كليوباترا وروميل.
وقالت ليلى محمود إنها تحب قضاء إجازة الصيف في شواطئ مطروح التي تتميز بالهدوء والجمال الرائع، حيث إن جوها يختلف تماما عن باقي المحافظات الساحلية

محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح عيد الأضحى مطروح خلال 24 ساعة

ترشيحاتنا

مياه الفيضانات تحاصر مئات الركاب داخل عربات المترو في الصين.. فيديو

أول تعليق من كلوب بعد أول وثاني تجارب ليفربول الودية

أحمد سعد يكشف تفاصيل أول اختباراته بمعهد الموسيقى عندما كان عمره 13 سنة

الصحة: تسجيل 51 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و5 حالات وفاة

البرلمان يثمن الإفراج عن 2075 من نزلاء السجون بمناسبة عيد الأضحى وثورة 23 يوليو

ريلمي تنشر الصور الرسمية لهاتفها الخارق Realme GT Master Explorer

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أدعية يوم عرفة.. 60 دعاء للرزق والعتق من النار

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة .. بـ10 أدعية تتحقق المعجزات

كيفية صلاة العيد.. طريقتها وآخر وقت لها

الفنان محمد سليمان يحتفل بعقد قران ابنته.. صور

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

عزل جديد وانهيار مستشفيات.. كورونا يتوحش حول العالم بسبب سلالة دلتا

مفاجأة.. أزمة غش البنزين 95 سببها تلاعب مستوردي السيارات الفارهة| تفاصيل

لهذه الأسباب.. احذف تطبيق ماسنجر فورا على هاتفك الآيفون والأندرويد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة كل المصريين.. تعرف على أصل الفتة وطريقة تحضيرها

وصفات أكلات باللحم المفروم في عيد الأضحى

احتفاء بضيوف الرحمن.. تطييب وتبخير المسجد الحرام.. صور

جنا وسوسو وأبو ملك تخطف الأنظار بحديقة الحيوان في أول أيام العيد.. فيديووصور

فيديو

بعيط لما يتدبح.. حكايات وطرائف الفنانين مع خروف العيد

بعد ياسمين عبد العزيز.. المطربة سوما داخل العناية المركزة

بعد تناول الضاني في العيد .. كيف تنسف الكوليسترول والدهون (فيديوجراف)

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

المزيد

ساحة رأي

أحمد عمر يكتب: العيد الأكبر

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ