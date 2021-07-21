مطروح خلال 24 ساعة.. زحام بالشواطئ وأطباء مستشفى النجيلة يؤدون صلاة عيد الأضحى في "العزل"

شهدت محافظة مطروح خلال ال24 ساعة المنقضية في أول أيام عيد الأضحى المبارك تفقد الدكتور مبارك سالم مدير إدارة المستشفيات صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك مستشفى العزل بالنجيلة، لمتابعة مستوى الخدمة المقدمة للمرضى والوقوف على مدى جاهزية المستشفى للتعامل مع أي مواقف طارئة أو محتملة، خاصة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا.



وخلال الزيارة تم التأكد والاطمئنان على توافر الأدوية، ومخزون الأكسجين، والمستلزمات الوقائية للأطقم الطبية، فضلا عن متابعة انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين، وتواجد الأطقم الطبية، والتأكد من جودة الخدمات التشخيصية والعلاجية للمرضى ومتابعة التزام جميع العاملين بالإجراءات الوقائية والاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



كما تم مراجعة تنفيذ إجراءات استقبال الحالات المصابة بالفيروس وفقاً للبروتوكولات الصادرة من الوزارة في هذا الشأن، بالإضافة إلى مراجعة سجلات ودفاتر المستشفى للاطمئنان على انتظام وتواجد الأطقم الطبية بما يتلاءم وتقديم الخدمة الطبية، ونسب الإشغال بالمستشفى، والوقوف على مدى تطبيق تعليمات الوزارة في خطتها للتعامل مع تداعيات الفيروس



وشدد مدير إدارة المستشفيات على ضرورة التزام الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالمستشفى، وكذا المواطنين المترددين عليها بالإجراءات الوقائية والاحترازية، واستخدام أدوات الحماية الشخصية للوقاية من عدوى الفيروس.



وأشار إلى المتابعة المستمرة الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة للجهود المبذولة في هذا الشأن لضمان الاستعداد التام والمستمر لكافة المستجدات والظروف.



وفي نهاية الزيارة قدم مدير إدارة المستشفيات التهنئة للدكتور محمد أبوطالب مدير المستشفى نيابة عن الدكتور وكيل وزارة الصحة للفريق الطبي وجميع العاملين بمستشفى العزل بالنجيلة بمناسبة عيد الأضحى المبارك وتقديرا لدورهم البطولي المبذول والملموس في رعاية مصابي كورونا ورفع العناء عنهم.



كما شهدت مستشفى العزل بالنجيلة حالة من السعادة بين العاملين بمستشفى النجيلة أول مستشفى عزل لمرضى كورونا بمصر بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.



وحرص مدير مستشفى النجيلة الدكتور محمد طالب مدير المستشفى على مشاركة أعضاء الطاقم الطبي أداء صلاة العيد داخل العزل.



وقام بالمرور على المرضى وخلق جو من البهجة ونشر السرور بينهم ومشاركتهم لأجواء وشعائر عيد الأضحى المبارك.



وقام مدير مستشفى عزل النجيلة بتوزيع هدايا عليهم، بهدف رفع الروح المعنوية لهم ومشاركتهم فرحة العيد.



ووجه الطاقم الطبي نداء لكل أبناء الشعب المصري بأنهم جميعا يعملون ليلا ونهارا لخدمة المرضى وأنهم من أجل مصر لن يبخلوا بأرواحهم.



كما أدى أهالي مطروح صلاة عيد الأضحى المبارك بحضور اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح نائبا عن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح وعدد من عمد ومشايخ وأهالي مطروح ومديري المديريات والإدارات بالمحافظة، وذلك بمسجد التنعيم.



وتناولت خطبة صلاة عيد الأضحى فضل الأضحية في الإسلام وتأكيد الدعوة لصلة الأرحام وإصلاح ذات البين والتزام الأخلاق والسلوكيات التي تؤكد على الرحمة في كل شيء حتى في ذبح الأضاحي والحفاظ على البيئة.



وتقدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بخالص التهاني لجميع أهالي مطروح وقياداتها الأمنية والتنفيذية والشعبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلا المولى -عز وجل- أن يعيده على محافظة مطروح ومصرنا الغالية والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ مصر أرضا وشعبا من كل مكروها وسوء، وأن يكتب لها كل التقدم والازدهار مع مسيرة البناء والتنمية لباعث نهضتها ابن مصر البار، الرئيس عبد الفتاح السيسي.



شواطئ مطروح الساحرة تجذب المصطافين لقضاء إجازة عيد الأضحى



كما شهدت محافظة مطروح إقبالا كثيفا من الزوار من شتى محافظات مصر، لزيارة شواطئها، في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ومن أشهر شواطئ مطروح والتي تستقبل أعداد كبيرة من زوار المحافظة شاطئ الأبيض والغرام وعجيبة وكليوباترا ورميل ومينا حشيش والجونة والعوام.

ويعد شاطئ عجيبة من أكبر الشواطئ التي تستقبل أعدادا كثيفة من المصطافين حيث. يتميز شاطئ عجيبة بجماله الطبيعي وسحره الخلاب.

وقال ياسر عطية، من القاهرة، إنه يحرص على زيارة محافظة مطروح سنويا كعادة لأسرته نظرا للجو النظيف والطبيعة الساحرة والمياه الفيروزية للبحر.

وأضاف أنه زار مطروح خلال إجازة عيد الأضحى لقضاء المصيف بها وإجازة العيد لافتا أنه يحرص على الاستمتاع بزيارة كافة الشواطئ خاصة شاطئ عجيبة وشواطئ الغرام وحمام كليوباترا وروميل.

وقالت ليلى محمود إنها تحب قضاء إجازة الصيف في شواطئ مطروح التي تتميز بالهدوء والجمال الرائع، حيث إن جوها يختلف تماما عن باقي المحافظات الساحلية