أسرار لا تعرفها.. لماذا ينجذب المصيفون إلى شواطىء مطروح

شواطئ مطروح سحر الطبيعة الخلابة

تتميز محافظة مطروح بامتلاكها أجمل شواطئ في العالم المشهورة بجمالها ومياهها الصافية ذات اللون الفيروزي ورمالها البيضاء الناعمة، لذلك يطلق عليها محافظة السحر والجمال ويقبل عليها المصطافون من جميع أنحاء الجمهورية للاستمتاع بجمال شواطئها وتميّز معالمها السياحية.



ومن أهم الشواطئ التي تمتلكها مدينة مرسى مطروح شواطئ عجيبة والغرام والأبيض وكليوباترا وروميل والرميلة وميناء حشيش والعوام.



ويعد شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح من أجمل الشواطئ لذلك أطلق عليه شاطئ مالديف مطروح حيث تعدد الشواطئ وجمال وروعة مياه البحر.



انتقلت عدسة “صدى البلد”، لشاطئ غزالة زمردة الأبيض لرصد المقومات التي يمتلكها الشاطئ وآراء المصطافين في تلك المنطقة الفريدة.



يقول ياسر محمد من القاهرة إنه حريص على زيارة مطروح منذ 30 عاما حيث تتميز مطروح بجمال الشواطئ وتعددها لافتا إلى أن كل شاطئ له جمال مميز به فهناك عجيبة المميز بالمناظر الطبيعة الخلابة والأبيض والغرام اللذين يتميزان بروعة وجمال مياه البحر وروميل الآمن على الأطفال.



وأضاف أن شاطئ غزالة زمردة الأبيض يعد من أجمل الشواطئ حيث نقاء المياه والرمال البيضاء الناعمة بالإضافة إلى الخدمات المقدمة بالشاطئ لافتا إلى أن إجراءات التباعد مطبقة بالشاطئ حرصا على سلامة المواطنين.



ودعا جميع مواطني مصر بضرورة زيارة مطروح للاستمتاع بتلك البقعة المميزة بمصر.

وتقول سميرة الفيشاوي من أبناء مطروح إن شاطئ الأبيض عامة وغزالة زمردة الأبيض خاصة يتميز بمياهه شديدة الصفاء والنظافة بشكل عام سواء نظافة الشاطئ نفسه أو نظافة رماله البيضاء، وهو من أهم شواطئ مرسى مطروح وأكثرها هدوءً.



وأضافت أن رواد الشاطئ يفضلون الاستجمام على الشاطئ والتمتع بأشعة الشمس وممارسة الرياضات المائية المتعددة، نظرا لهدوء الشاطئ وبعده عن زحمة المدينة.



وقال مراجع بو خير المسئول عن الشاطئ إن الشاطئ يحظى بإقبال كبير من أهالي مطروح وزوارها الذين يأتون للاستمتاع داخل تلك المياه النقية لافتا إلى أن أسعار الشماسي تصل إلى 80 جنيها للشمسية والـ 4 كراسي بينما يصل سعر البرجولات إلى 200 جنيها.



وأضاف أنه يتم تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء ومحافظ مطروح بتحقيق التباعد بين رواد الشاطئ لمواجهة فيروس كورونا مع إشادة رواد الشاطئ بالإجرءات الاحترازية المتبعة.



وأشار أن محافظة مطروح ترحب بزوارها طوال موسم الصيف مع تقديم الخدمات التي يحتاجها المصطاف مضيفا أنه تم توفير مطاعم ذات طابع بدوي على الشاطئ تقدم الأطعمة والمشروبات وكافة الخدمات التي يحتاجها المصطاف.