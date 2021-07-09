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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على خطط تطوير مستشفيات مطروح

محافظ مطروح يبحث مع رئيس الطب العلاجي احتياجات المستشفيات

محافظ مطروح يستقبل
محافظ مطروح يستقبل مدير الطب العلاجي بوزارة الصحة

إستقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ،اليوم الجمعة بمكتبه، الدكتور محسن طه رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة ،وبحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام و النائب جمال الشورى والنائبة فتحية السنوسى والدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة  بمطروح واحمد عبد الخالق نقيب العاملين بالصحة  .

التعاقد مع الأطباء لسد العجز من الاستشاريين في مطروح

تناول اللقاء جهود وزارة الصحة  بالتعاون مع محافظة مطروح للارتقاء بمنظومة الصحة   والخدمات الطبية   المقدمة لأهالى مطروح .مع العمل على توفير كافة الاجهزة والمستلزمات الطبية  وتطوير عدد من المستشفيات والوحدات الصحية على  مستوى المحافظة.

 

وأكد الدكتور محسن طه أنه  تم دعم مستشفى الأطفال بمطروح ب 30 سرير جديد ، كذلك  دعم المحافظة بجهاز رنين جديد  ، والإعداد لإفتتاح الوحدة الصحية بقرية أم الرخم بعد الانتهاء من تجهيزاتها وفرشها لتقديم  الخدمات الصحية لأهالى القرية وزائرى المحافظة بطريق عجيبة، وذلك ضمن 12 وحدة صحية جارى رفع كفاءتها  ، وكذلك التجهيز لإفتتاح مستشفى السلوم قريباً.

  

وأشار أنه تم   الإعداد لتطوير مستشفى الحميات بمرسى مطروح ،  ومقترح عمل مخازن نموذجية لمديرية الصحة بالمحافظة . 


كما تناول اللقاء أهمية العمل على  تحقيق الإستقرار للأطباء بمطروح خاصة مستشفى النجيلة مع دورها الطبى الهام ، مع حصر كافة احتياجات الوحدات السكنية المخصصة للأطباء بجانب المستشفى ورفع كفاءتها وفرشها  ، كذلك دراسة مقترح إنشاء مركز لعلاج مرضى الاورام بمطروح تخفيفاً عنهم  وذويهم معاناة السفر لتلقى الجرعات والعلاج  خارج المحافظة .


وتمت الإشارة إلى أنه يجرى حالياً تجهيز الوحدة الصحية بقرية سيدى عبد الرحمن على أحدث مستوى من خلال التعاون مع صندوق تحيا مصر .


بينما وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة على جهودها للارتقاء بمنظومة الصحة  على مستوى مصر عامة ومطروح خاصة.

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مطروح قطاع الطب العلاجي وزارة الصحة منظومة الصحة مستشفى الاطفال بمطروح

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