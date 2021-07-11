وصول 911 سائحا على رحلات الشارتر لمطار مطروح

وصول رحلات شارتر مطار مطروح

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على استمرار تدفق السياحة الخارجية لمطار مرسى مطروح الدولي يعد خطوة إيجابية مبشرة لعودة السياحة الأجنبية من عواصم العالم إلى الساحل الشمالي الغربي وبدء الموسم السياحي بالمحافظة.



وأضاف أن مطار مرسى مطروح استقبل منذ بداية رحلات الشارتر في شهر مايو الماضي وحتى الآن 7رحلات سياحية بإجمالي 911 سائح من عدد من دول العالم وسط تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية والكشف على جميع القادمين من خلال الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بمطروح

وأوضح إلى حسن استقبال الوفود بالورود وإهدائهم البروشورات السياحية عن أهم المعالم السياحية والأثرية والتاريخية بمحافظة مطروح باللغات الأجنبية، وما تتمتع به مطروح من شواطئ ومعالم سياحية جذابة وإعداد برنامج لزيارة أهم معالم مطروح، خاصة الشواطئ والمعالم السياحية الشهيرة بمدينة مرسى مطروح وإقامتهم في عدد من الفنادق السياحية الكبرى بمرسى مطروح من خلال الشركات المتعاقدة والمنظمة من داخل وخارج مصر.



وأشار محافظ مطروح أن مطار مرسى مطروح الدولي حصل مؤخرا على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن ضمن برنامج الاعتماد الصحي للمطارات (AHA) من قبل مجلس المطارات الدولي (ACI) والذي يمنح المطارات تقييم يؤكد على مدى توافق تدابيرها الصحية ضد فيروس كورونا وغيرها من الأوبئة.



وأضاف إلى أن ذلك يعطى رسالة لجميع دول العالم عن حالة الاستقرار والأمن والأمان التي تشهدها المطارات المصرية وتطبيق جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية وفقا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية، في ظل الظروف الصحية التي يشهدها العالم خلال الفترة الراهنة مما يشجع على زيادة التدفق السياحي وتنشيط الحركة السياحية هذا العام بعد توقف بسبب جائحة كورونا.



من ناحية أخرى نظم مجلس مدينة مرسي مطروح ومديرية الصحة، وإدارة المرافق حملة للمرور على عدد من المنشآت السياحية والمطاعم والكافيتريات بمدينة مرسى مطروح لمراجعة ما يتم تقديمه للمستهلكين.



أسفرت عن ضبط إحدى الكافيتريات بشارع الكورنيش وبداخلها كميات من اللحوم والدواجن المعدة للطهي والتقديم لرواد الكافيتريات (٣٧ كجم) وكلها غير صالح للاستهلاك الآدمي.



تم التحفظ على المضبوطات من اللحوم والدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم قيد المحضر بقسم الشرطة المختص للعرض على النيابة للنظر والتصرف.



يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الحملات والرقابة على بيع وتقديم الأغذية بمشاركة كافة الجهات المعنية من الصحة والطب البيطري ومجلس المدينة خلال فترة الصيف والاطمئنان على سلامة المعروض من السلع الغذائية والتأكد من سلامتها مع ضبط أية مخالفات أو تجاوزات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه المخالفات.