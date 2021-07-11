غياب 10 طلاب عن أداء امتحان الثانوية العامة اليوم في مطروح

أكد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن طلاب القسم الأدبي، الذين أدوا امتحان اللغة العربية اليوم الأحد بلغ عددهم ٨٣٩ طالبا من إجمالي عدد ٨٤٩ طالبا مقيدين، لأداء امتحانات نهاية العام الدراسي.



وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، عدد الطلاب المتغيبين اليوم بلغ 10 طلاب. بنسبة ١٪ فقط فيما جاءت نسبة الحضور ب٩٩٪ لأداء امتحان اللغة العربية.



وأكد إن غرفة العمليات المركزية متابعة فعاليات امتحانات نهاية العام، سجلت شكوى واحدة فقط لطالبة لم تستطيع دخول الامتحان بسبب عدم وجود رقم جلوس لها، فضلا عن تعرض اثنين من الملاحظين أحدهم في الضبعة للتعب، أثناء الامتحانات، وتم نقلهم إلى المستشفى.

كان وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح قد أكد اليوم الأحد أن غرفة العمليات الرئيسية تلقت شكوى من الطالبة رنا عيسى السيد (منازل) لم يسمح لها الدخول إلى لجنة الشهيد المعناوي والتي يؤدي بها الطلاب المنازل الامتحان للشهادة الثانوية العامة.



وأضاف أن سبب منع الطالبة من دخول الامتحان لعدم وجود رقم جلوس لها.



وأشار أنه علي وعلى الفور تم الاتصال بالدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والذي وجه بالتنسيق العاجل مع لجنة الإدارة مع ضرورة سرعة سفر الطالبة وولي أمرها إلى مقر اللجنة بمدينة الإسكندرية لإنهاء الإجراءات الكفيلة بأدائها الامتحان في القريب العاجل حرصاً علي مستقبلها.



كما تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح فجر اليوم الأحد إجراءات نقل صناديق الأسئلة الخاصة بامتحانات اليوم الثاني للشهادة الثانوية العامة من مركز توزيع الأسئلة الرئيسي بمدرسة زاهر جلال الإعدادية إلى اللجان الامتحانية بالإدارات التعليمية والبالغ عددها ١٧ لجنة.



وأوضح سلامة أنه تم نقل الأسئلة وسط إجراءات أمنية مشددة وتدابير وقائية محكمة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد بحضور إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام ورئيس اللجنة الثلاثية.

وتابع سلامة الإجراءات الخاصة بتأمين صناديق الأسئلة الحديدية قبل تسفيرها إلى اللجان الامتحانية في كافة أرجاء مطروح مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقوات المسلحة لتأمين خطوط سير السيارات المسئولة عن تسلم الأسئلة والإجابات.



يذكر أن عدد لجان على مستوى المحافظة 17 لجنة يؤدى الامتحانات بها 1848طالب وطالبه، منهم 1606 طالب انتظام، و242 طالب منازل ومكفوفين

ووفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2021 المعتمد من وزير التربية والتعليم، يبدأ زمن امتحان اللغة العربية من 10 صباحا حتى 1 ظهرا.

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام، 649 ألف و387 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، منهم 292 ألف و852 طالبا وطالبة في شعبة علمي علوم، و100169 طالبا وطالبة في شعبة علمي رياضة، و256366 في أدبي.