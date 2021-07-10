وكيل تعليم مطروح يكشف تفاصيل اليوم الأول من امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة

امتحاتات الثانوية العامة

قام مسئولو مديرية التربية والتعليم بمطروح جهود كبيرة بتوجيه من وزارة التربية والتعليم ومحافظ مطروح استعدادا لامتحانات الثانوية العامة انعكست في عدم وجود أي مشاكل في اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة.



صدى البلد التق وعاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح للكشف عن كواليس اليوم الأول في امتحان اللغة العربية للقسم العلمي وخطة المديرية لاستكمال الامتحانات.



كيف سار اليوم الأول في امتحان الثانوية العامة بمطروح؟

غرفة العمليات الرئيسية تتابع لحظة بلحظة مسار باكورة امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة بكافة اللجان الامتحانية ولم تتلقى أي شكاوى في اليوم الأول للامتحانات ولم يحدث ما يعكر صفو الامتحانات.



ما هو دور غرفة العمليات في الامتحانات؟

ترأست غرفة العمليات بديوان عام المديرية منذ الصباح الباكر بحضور الدكتور محمود قاسم وكيل المديرية وإسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام ورئيس اللجنة الثلاثية ومنى ناصف مدير عام الشئون التنفيذية وأعضاء الغرفة لمتابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة والتواصل الفوري مع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم وغرفة عمليات المحافظة وبالاتصال المباشر والمتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير منظومة العمل والاطمئنان على انضباط العملية الامتحانية وتذليل أي عقبات.



كم يبلغ عدد لجان الثانوية العامة بمطروح؟

إجمالي عدد اللجان الامتحانية يبلغ ١٧ لجنة على مستوى مدن المحافظة منها "3 بمركز ومدينة الحمام و2 مركز ومدينة العلمين و لجنتين بمدينة الضبعة و4 بمدينة مرسى مطروح ولجنتين ببرانى – و لجنتين بالسلوم و لجنتين بواحة بسيوة"



ما هي الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها قبل دخول الطلاب اللجان؟

تم اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية مبكرا بالقيام برش وتعقيم كافة اللجان على مستوى مدن المحافظة لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب وداخل المدرسة والبوابات والحمامات وتم بالتنسيق ومديرية الصحة الكشف على كافة المشاركين في العملية الامتحانية من طلاب ومراقبين ومشرفين مضيفا أن امتحانات اليوم الأول انطلقت وسط إجراءات وتدابير وقائية مشددة لحماية الطلاب وكافة العناصر البشرية المشاركة في أعمال الامتحانات.



وماذا عن التباعد بين الطلاب داخل اللجان؟

تم تنفيذ التعليمات الوزارية في هذا الشأن والالتزام بعدد الطلاب المحدد داخل كل لجنة امتحانية وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي مع الالتزام بالتطهير والتعقيم وقياس الحرارة لمنع انتشار فيروس كورونا حرصاً على سلامة وصحة الطلاب والمراقبين.



كم عدد طلاب الثانوية العامة بمطروح هذا العام؟

عدد الطلاب على مستوى المحافظة 1848طالب وطالبه، منهم 1606 طالب انتظام، و242 طالب منازل ومكفوفين.



كيف تم توفير الراحة للطلاب في ظل انتقال الطلاب لمسافات بعيدة؟

اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح صدق على توفير وسائل مواصلات لطلاب الثانوية العامة باللجان البعيدة عن مقر إقامتهم؛ تيسيرًا عليهم من تحمل مشقة السفر لأداء الامتحانات وتم توفير أتوبيس لنقل طلاب النجيلة إلى مدينة براني لمسافة 70 كيلو متر مع وجود أتوبيس أخر احتياطي؛ تحسبًا لأي ظرف طارئ، وتوفير 2 أتوبيس بقرى البنجر بمركز الحمام، و2 أتوبيس بسيوة.



وماذا عن المرور لمتابعة اليوم الأول للامتحانات؟

قام ومحافظ مطروح بتفقد عدد من لجان الامتحانات مع انطلاق مارثون امتحانات الشهادة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية في مادة اللغة العربية للاطمئنان على سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة لأداء الطلاب للامتحانات.

وتم تفقد لجان امتحانات شهادة الثانوية العامة بمدرستي الشهيد طه ساطور الثانوية بنات والشهيد المعناوي للاطمئنان على سير الامتحانات بالإضافة إلى متابعة سير الامتحانات في باقي اللجان على مستوى المحافظة



ماهى خطة وصول الأسئلة والأجوبة في ظل التباعد بين المدن؟

تم اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين صناديق الأسئلة الحديدية والتي تصل إلى مطروح جوا بالتعاون المستمر بين وزارة التربية والتعليم والقوات المسلحة كذلك الإجراءات التنفيذية والتدابير التأمينية المشددة الخاصة بنقل الصناديق بالسيارات إلى اللجان الامتحانية في مدن ومراكز مطروح مضيفا آه تابع فجر توزيع الأسئلة داخل صناديق حديدة لمدن المحافظة المختلفة.

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