شواطئ مطروح الساحرة تجذب المصطافين لقضاء إجازة عيد الأضحى

تتميز شواطئ مطروح والساحل الشمالي عن غيرها من شواطئ الجمهورية، بنظافتها ونقائها وألوانها الزرقاء المتدرجة، ولكن لسحر مطروح أصبحت مقصدا سياحيا هاما بمصر وللسياحة الخارجية عامة.



تحظى محافظة مطروح باهتمام كبير من المواطنين الذين يحرصون على زيارتها خاصة خلال موسم الصيف نظرا لما تتميز به الشواطئ، بنظافتها ونقائها وألوانها الزرقاء المتدرجة.

وتشهد محافظة مطروح إقبالا كثيفا من الزوار من شتى محافظات مصر، لزيارة شواطئها، في أول أيام عيد الأضحى المبارك.



ومن أشهر شواطئ مطروح والتي تستقبل أعداد كبيرة من زوار المحافظة شاطئ الأبيض والغرام وعجيبة وكليوباترا ورميل ومينا حشيش والجونة والعوام.



ويعد شاطئ عجيبة من أكبر الشواطئ التي تستقبل أعدادا كثيفة من المصطافين حيث. يتميز شاطئ عجيبة بجماله الطبيعي وسحره الخلاب.



وقال ياسر عطية، من القاهرة، إنه يحرص على زيارة محافظة مطروح سنويا كعادة لأسرته نظرا للجو النظيف والطبيعة الساحرة والمياه الفيروزية للبحر.



وأضاف أنه زار مطروح خلال إجازة عيد الأضحى لقضاء المصيف بها وإجازة العيد لافتا إلى أنه يحرص على الاستمتاع بزيارة كافة الشواطئ خاصة شاطئ عجيبة وشواطئ الغرام وحمام كليوباترا وروميل.



وقالت ليلى محمود إنها تحب قضاء إجازة الصيف في شواطئ مطروح التي تتميز بالهدوء والجمال الرائع، حيث إن جوها يختلف تماما عن باقي المحافظات الساحلية.

كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قد اعلن ان مطار مرسي مطروح الدولي استقبل اليوم الجمعة ،وللاسبوع الثالث على التوالي خامس طائرة شارتر سياحية قادمة من كازاخستان لمطار مرسى مطروح تحمل على متنها ١٢٤ سائحا من كازاخستان .

واضاف أن السائحين، تستقبلهم عدد من الفنادق الكبري بالمحافظة في اطار موسم الصيف السياحى بالمحافظة مع اعداد برنامج لزيارة الاماكن السياحية والاثرية بمحافظة مطروح.

وأشار على استمرار التدفق السياحة الاجنبية الخارجية على محافظة مطروح ،مع ما تتمتع به من إمكانيات سياحية تؤهلها لاحتلال مكانتها السياحية العالمية .

وقد قوبل الوفد السياحى بحفاوة وترحيب مع استقبال بالزى الفرعونى والورود والعمل علي إنهاء إجراءات وصولهم بسهولة ويسر تام ، مع تطبيق جميع الاجراءات الوقائية والاحترازية و الكشف على جميع القادمين من خلال الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بمطروح .

وقام مكتب وزارة السياحة بمطروح وادارة السياحة بالمحافظة والشركة المنظمة بتنظيم الترحيب والاستقبال بالزى الفرعونى والورود مع إهداء البروشورات السياحية عن أهم المعالم السياحية والاثرية والتاريخية بمحافظة مطروح باللغات الاجنبية ، وما تتمتع به مطروح من شواطئ ومعالم سياحية جذابه .

و وصلت الطائرة السياحية لمطار مرسى مطروح قادمة من العاصمة الكازاخستانية نور سلطان بإجمالي 187 سائحا تم توزيعهم على عدد من الفنادق السياحية الكبرى بمرسى مطروح من خلال الشركات المتعاقدة والمنظمة من داخل وخارج مصر ، حيث تم إعداد برنامج لزيارة أهم معالم مطروح خاصة الشواطئ والمعالم السياحية الشهيرة بمدينة مرسى مطروح.