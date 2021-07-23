أولمبياد طوكيو.. المغربية سارة فرانكارت تتأهل لدور الترضية في منافسات التجديف

انتهت أحداث التصفية الثالثة من منافسات الفردي سيدات "التجديف، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية والتي تقام حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم 8 أغسطس المقبل.

وقد أسفرت التصفية الثالثة عن تأهل اللاعبة المغربية سارة فرانكارت إلى دور الترضية، وذلك بعد إحتلالها المركز الأخير في هذه التصفية التي كانت تضم 5 لاعبات.

وكانت تضم هذه التصفية 5 لاعبات، حيث يتأهل أصحاب ال 3 مراكز الأولى إلى الدور ربع النهائي مباشرةً، و أصحاب المراكز ال 4 و 5 على الترتيب يتأهلان لدور الترضية، والذي يتكون من 3 تصفيات، كل تصفية تضم 6 لاعبات، على أن يلحق أصحاب المركز الأول والثاني إلى الدور ربع النهائي، وباقي المراكز ستنافس على مراكز الترتيب.

وفي الدور ربع النهائي، سيكون هناك 4 تصفيات، كل تصفية تضم 6 لاعبات، على أن يصعد أصحاب ال 3 مراكز الأولى إلى نصف النهائي، والباقي سينافس على مراكز الترتيب.

يذكر أن التصفية الثالثة في منافسات السيدات كانت تضم 5 لاعبات هم، حنا براكاتسين، وفيرونيكا ارانا من بورتوريكو، والصينة يان جيانج، ومواطنتها وين يان وينج، وصاحبة المركز الأخير المغربية سارة فرانكارت.