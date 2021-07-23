أولمبياد طوكيو.. أمل آدم تواجه الكورية جان مانجهي في دور الـ 64 من منافسات السهم والقوس

انتهت منافسات الدور التمهيدي لمنافسات القوس والسهم بدورة الألعاب الأولمبية والتي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو، خلال الفترة من 23 يوليو الي 8 أغسطس 2021.

حيث أقيمت منافسات القوس والسهم للسيدات، والتي تشارك فيها أمل آدم صاحبة المركز 242 على العالم.





انتهت الفترة الأولى للمنافسات حيث جاءت أمل في المركز 63 بإجمالي 290 نقطة، لتواجه في الفترة الثانية الكورية مينهي يانج المصنفة 143 على العالم، والتي جاءت في المركز الثاني في الفترة الاولي بإجمالي 339 نقطة.

لتنهي أمل الفترة الثانية من منافسات القوس والسهم بنتيجة 570 نقطة في المركز 63، وبذلك تواجه أمل في دور الـ 64 الكورية مينهي يانج والتي جاءت في المركز الثاني بإجمالي 677 نقطة يوم الثلاثاء الموافق 27 يوليو 2021.

ومن المقرر أن تقام اليوم في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في نسختها الثانية والثلاثين.

وتشارك مصر في البطولة بأكبر بعثة لها في تاريخ دورة الالعاب الاولمبية، والتي وصل عددهم إلى 137 لاعبا ولاعبة، وسط أجواء احترازية غير مسبوقة لحماية جميع اللاعبين والبعثات من فيروس كورونا.