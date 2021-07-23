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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طب بيطرى دمياط

حملات تموينية على المطاعم والأسواق بدمياط وتحرير 130 محضرا

صدى البلد

كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط جهودها  منذ ليلة العيد وعلى مدار ايام العيد وذلك بشن حملات متواصلة استهدفت جميع المناطق بالمحافظة والتى أسفرت عن تحرير ١٣٠ محضرا .


فقد تم تحرير عدد (١١٣) محضر خلال ليلة عيد الأضحى المبارك بعد رصد مخالفات للمخابز والبدالين التموينين والأسواق والغاز تتعلق بنقص وزن الرغيف والتوقف عن الإنتاج وعدم الالتزام بالمواصفات، وأيضاً رصد حالات غش تجارى وبيع سلع مجهولة المصدر و عدم وجود شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر المقرر وبيع لحوم مكشوفة ومذبوحة خارج المجازر وعدم الإعلان عن أسعارها. 


وفي السياق ذاته ،فقد تم تحرير ١٧ محضر خلال اول وثانى ايام عيد الأضحى المبارك بعد رصد مخالفات لنقص وزن رغيف الخبز و عدم الإعلان عن الأسعار و بيع إسطوانات الغاز بأسعار ازيد من القيمة المقررة.

 

تاتى تلك الحملات  وفقاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض  محافظ دمياط بتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز للتحقق من انضباط تلك المنظومة والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار السلع و التأكد من صلاحيتها خاصة خلال عيد الأضحى المبارك. 

 

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