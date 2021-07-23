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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

استمرار فتح 12 مجزرا بدمياط للمواطنين بالمجان

صدى البلد

أعلنت مديرية الطب البيطرى عبر صفحتها على فيس بوك، استمرار فتح المجازر بمختلف أنحاء المحافظة خلال أيام العيد، وحتى اليوم الجمعة، رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

من جانبه صرح الدكتور إيهاب شكرى مدير عام الطب البيطرى بدمياط بأن جميع مجازر دمياط البالغة 12 مجزرا فتحت أبوابها أمام المواطنين لذبح أضاحى عيد الأضحى المبارك، وتم للتسهيل عليهم وبالمجان. 

وأضاف أن جميع المجازر بمختلف أنحاء المحافظة تعمل منذ فجر الثلاثاء، أول أيام عيد الأضحى وحتى مساء الجمعة رابع أيام العيد.

وأشار إلى أنه تم ذبح أعدادا كبيرة من الأضاحي داخل مجازر محافظة دمياط ما بين أبقار وجاموس وأغنام وجمال وتم إعدام حالة مصابة بالسل الحبيبى. 

ولفت إلى أنه تم ذبح الأضاحى الخاصة، وتوقيع الكشف الطبي عليها لضمان خلوها من الأمراض. وأضاف شكرى أنه تم تكثيف حملات متابعة أسواق بيع اللحوم بالتنسيق مع مديرية تموين دمياط وذلك خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

 

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