أولمبياد طوكيو.. تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الأولمبية المنظمة لـ أولمبياد طوكيو 2020، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت اللجة الأولمبية، في بيان رسمي، اليوم، الجمعة، أنه تم تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا “ كوفيد 19”.

وأكد بيان اللجنة الأولمبية، وجود 3 رياضيين، بين المصابين الجدد، ليصل بذلك عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 106 حالة.

حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020 يبهر العالم



نجحت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 في نسختها رقم 32 في إبهار العالم بحفل افتتاح نال إعجاب الجميع.

واستخدمت اللجنة المنظمة للدورة الالعاب النارية بشكل جمالى خطف أنظار الجميع فى جميع انحاء العالم.

وجاء انطلاق الحفل وسط إجراءات احترازية مشددة من قبل الحكومة اليابانية.

وتشارك مصر في هذه الدورة بأكبر بعثة في تاريخها الأولمبي ب137 لاعبة ولاعبة يمثلون 23 رياضة في 27 منافسة.

ومن المنتظر أن يحمل العلم المصري في طابور العرض، هداية ملاك صاحبة برونزية التايكوندو في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 وعلاء أبو القاسم صاحب فضية السلاح في أولمبياد لندن 2012.

ومن المنتظر أن يكون ترتيب طابور العرض المصري كالأتي : – هديا ملاك في الجانب الأيمن في مقدمة الطابور وفي الجانب الأيسر علاء أبوالقاسم الذي يرفعان العلم وخلفهم في الأوسط المهندس هشام حطب رئيس البعثة وفقا للتقليد الأولمبي

– في الصف الأول بعد المقدمة من الجانب الأيمن للأيسر الشيماء الدمرداش ودينا مشرف ودكتور الباسل عبدالله وبسملة السلاموني والمهندس شريف العريان

في الصف الثاني : الدكتور عبدالعزيز غنيم وهنا جودة وزينة أشرف وماندي محمد والأستاذ عمرو سليم

في الصف الثالث: هادية حسني ومها عبدالسلام ويسرا اشرف وفرح حسين وأمل أدم

في الصف الرابع : رضوى إبراهيم والزهراء شعبان وماجي عشماوي وضحى توفيق وهالة الجوهري في الصف الخامس : ندى عاطوية ونورا محمد ومريم الزهري ونهى حسين ويار الشرقاوي

في الصف السادس : رمضان درويش ومحمد صفوت ويوسف رمضان ومهاب مهمين وعلي خلف الله

في الصف السابع : عزمي محليبة وعبدالعزيز محليبة ومحمد البيلي وأدهم الجمل وأحمد

في الصف الثامن : مصطفى حمدي ويوسف مقار وأسامة محمد وسامي عبدالرازق ويسرى حافظ

في الصف التاسع : عبدالرحمن عرابي وعمر عصر وخالد عصر وأحمد صالح ويسوف طلبة في الصف العاشر : زياد السيسي ومهاب شوقي ومدحت بهجت ومحمد عامر ومحمد عاشور

في الصف الحادي عشر : علي نبيل وخلود منسي ومحمد ماهر حمزة ويوسف سناء ومحمد السيد سامي