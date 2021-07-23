عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أولمبياد طوكيو.. تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أولمبياد طوكيو
أولمبياد طوكيو

أعلنت اللجنة الأولمبية المنظمة لـ أولمبياد طوكيو 2020، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت اللجة الأولمبية، في بيان رسمي، اليوم، الجمعة، أنه تم تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا “ كوفيد 19”.

وأكد بيان اللجنة الأولمبية، وجود 3 رياضيين، بين المصابين الجدد، ليصل بذلك عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 106 حالة.

 

حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020 يبهر العالم
 

نجحت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 في نسختها رقم 32 في إبهار العالم بحفل افتتاح نال إعجاب الجميع.
واستخدمت اللجنة المنظمة للدورة الالعاب النارية بشكل جمالى خطف أنظار الجميع فى جميع انحاء العالم.

وجاء انطلاق الحفل وسط إجراءات احترازية مشددة من قبل الحكومة اليابانية.

وتشارك مصر في هذه الدورة بأكبر بعثة في تاريخها الأولمبي ب137 لاعبة ولاعبة يمثلون 23 رياضة في 27 منافسة.

ومن المنتظر أن يحمل العلم المصري في طابور العرض، هداية ملاك صاحبة برونزية التايكوندو في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 وعلاء أبو القاسم صاحب فضية السلاح في أولمبياد لندن 2012.

ومن المنتظر أن يكون ترتيب طابور العرض المصري كالأتي : – هديا ملاك في الجانب الأيمن في مقدمة الطابور وفي الجانب الأيسر علاء أبوالقاسم الذي يرفعان العلم وخلفهم في الأوسط المهندس هشام حطب رئيس البعثة وفقا للتقليد الأولمبي

– في الصف الأول بعد المقدمة من الجانب الأيمن للأيسر الشيماء الدمرداش ودينا مشرف ودكتور الباسل عبدالله وبسملة السلاموني والمهندس شريف العريان

في الصف الثاني : الدكتور عبدالعزيز غنيم وهنا جودة وزينة أشرف وماندي محمد والأستاذ عمرو سليم
في الصف الثالث: هادية حسني ومها عبدالسلام ويسرا اشرف وفرح حسين وأمل أدم
في الصف الرابع : رضوى إبراهيم والزهراء شعبان وماجي عشماوي وضحى توفيق وهالة الجوهري في الصف الخامس : ندى عاطوية ونورا محمد ومريم الزهري ونهى حسين ويار الشرقاوي

في الصف السادس : رمضان درويش ومحمد صفوت ويوسف رمضان ومهاب مهمين وعلي خلف الله

في الصف السابع : عزمي محليبة وعبدالعزيز محليبة ومحمد البيلي وأدهم الجمل وأحمد

في الصف الثامن : مصطفى حمدي ويوسف مقار وأسامة محمد وسامي عبدالرازق ويسرى حافظ

في الصف التاسع : عبدالرحمن عرابي وعمر عصر وخالد عصر وأحمد صالح ويسوف طلبة في الصف العاشر : زياد السيسي ومهاب شوقي ومدحت بهجت ومحمد عامر ومحمد عاشور

في الصف الحادي عشر : علي نبيل وخلود منسي ومحمد ماهر حمزة ويوسف سناء ومحمد السيد سامي

 

 

اولمبياد طوكيو طوكيو 2020 كورونا فيروس كورونا اللجة الأولمبية

ترشيحاتنا

في ذكراها الـ 69.. أبو بكر الديب يرصد 20 إنجازا اقتصاديا لثورة يوليو

سفارة مصر في شيلي تنظم احتفالا رقميا لإحياء الذكرى 69 لـ ثورة ٢٣ يوليو | فيديو

طوكيو 2020 .. أول تعليق من تامر حسني على زي البعثة المصرية

تعسا لمن حرم.. خطيب المسجد الحرام: العشر من ذي الحجة لملمت رحالها

خطيب السيدة نفيسة : الذكر يجعل المسلم في معية الله عز وجل

حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية على المجاري المائية..أبرز تعديلات قانون الرى الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة أسعار البنزين اليوم

الأمن يكشف تفاصيل فيديو لفتاة مكبلة بسلاسل حديدية من قدميها داخل منزل

حقيقة وفاة الفنانة بدرية طلبة

السودان يعلن حالة الطوارئ تحسبًا لفيضان محتمل.. تفاصيل

متجوزين عن حب.. تفاصيل مثيرة في مقتل طبيبة على يد زوجها بالمنصورة

استنجدت بمتابعيها عبر تيك توك.. مقتل طفلة في ظروف مأساوية

الكويت.. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن الوافدين

أسعار البنزين الجديدة .. زيادة 25 قرشا لكل لتر وتثبيت المازوت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوات عمل فخذ خروف بالفرن على الطريقة التركية

طريقة تحضير فخد خروف مشوي في عيد الأضحى

على طريقة الأفلام.. مسافر يهرب من الحجر الصحي ومفاجأة تنتظره بالأسفل.. صور

في 4 خطوات فقط.. أسرع طريقة لنسيان من تحب وفقا لخبيرة العلاقات العاطفية

فيديو

فيديو جراف.. خالد الغندور وجمهور الأهلي.. تاريخ من الخلافات

فيديو جراف.. تحدثت مع الأطباء.. آخر تطورات حالة دلال عبدالعزيز الصحية

فيديو جراف.. حوار بين الرئيس عبدالفتاح السيسي الإنسان ومجند

فيديو جراف.. بذور اليقطين حل سحري لمشاكل الرجال الجنسية

المزيد

ساحة رأي

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «5»

أحمد محي الدين يكتب: عقوبة ذبح إناث المواشي

وفاء حسام الدين حسن تكتب: عظمة التكافل الاجتماعي في تشريع الأضحية

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد.. ما رأوه سيصدمك

د. أحمد شندي يكتب: كل يوم عيد

د.محمد أبوسمرة يكتب: غزة.. تنتظر عودة الشهداء هذا العيد..!!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

اﻟﻤﺰﻳﺪ