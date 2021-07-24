أولمبياد طوكيو .. موعد مباراة مصر ضد الأرجنتين والقناة الناقلة

يستعد منتخب مصر الأوليمبي لخوض المباراة الثانية من دور المجموعات لأولمبياد طوكيو 2020 أمام الأرجنتين.

واقتنص منتخب مصر نقطة ثمينة من منتخب إسبانيا، في افتتاح مشواره في أولمبياد طوكيو، في مباراة شهدت فشل الماتدور في اختراق الدفاع المصري، وهز شباك الحارس محمد الشناوي.

موعد مباراة مصر ضد الأرجنتين والقناة الناقلة:

تقام مباراة مصر ضد الأرجنتين في تمام التاسعة والنصف صباحا بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة BeIN SPORTS HD المفتوحة على القمر الصناعي “ نايل سات”.

مصر ضد الأرجنتين:

يطمح منتخب مصر بقيادة مدربه شوقي غريب، في تحقيق الفوز على منتخب الأرجنتين، لوضع قدم في الدور ربع النهائي.

ومن المتوقع أن يظهر منتخب مصر بشكل متوازن خلال مواجهة الأرجنتين، بعد التحفظ الدفاعي أمام إسبانيا، نظرا لقوة الماتدور الذي يعد أبرز المرشحين لحصد الميدالية الذهبية.

أما منتخب الأرجنتين فيطمح في مصالحة جماهيره، بعد الهزيمة المخيبة للآمال أمام أستراليا، بهدفين دون رد، في الجولة الافتتاحية.

اندفاع منتخب الأرجنتين المتوقع لتحقيق الفوز، قد يساعد شوقي غريب المدير الفني للفراعنة، لاستغلال المساحات في خط دفاع التانجو، واقتناص الفوز.

منتخب الأرجنتين يفقد لاعب الوسط، فرانسيسكو أورتيجا، بسبب حصوله على بطاقة حمراء أمام أستراليا.