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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صناعة النواب تناقش ارتفاع أسعار الأخشاب الطبيعية والمصنعة دون مبرر

اخشاب
اخشاب

تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الاحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب حاتم أحمد عبدالعزيز بشأن ارتفاع أسعار الأخشاب الطبيعية والمصنعة والخامات التي تدخل في الصناعة ذات الصلة دون مبرر بالإضافة لعدم توافر كميات في السوق تغطي عقود التوريد التي التزم بها المستثمرين، حسبما ورد بطلب الإحاطة.
 

كما وتناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب طلبات الإحاطة المقدمة من: النائبة إيمان خضر بشأن تأخر شركة الغاز المسند إليها أعمال توصيل الغاز بمركز ومدينة الزقازيق ومركز القنايات بمحافظة الشرقية.
 

وتناقش كذلك الطلبات المقدمة من النواب: النائب لطفى شحاتة بشأن التأخر في تنفيذ المشروع القومي للغاز الطبيعي بقرى (بنى شبل، تل حوين، النخاس، كفر الأشراف، الطيبة، بهنباى، الزنكلون، العصلوجى، طاروط، بردين، هرية رزنة، بنى عامر، المسلمية، كفر الحمام، بنايوس، كفر الحصر، بيشة قايد) بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية مع تعنت هيئة الطرق من التعاون مع شركة الغاز بالمحافظة، بالاضافة الي المقدمة من  النائب سامح السايح بشأن عدم قيام شركة تاون جاز بتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل لمنطقة الطابية، وعزبة الدكتور وعزبة نشأت وعزبة جون وعزبة الماكينة والمعمورة البلد بحرى وعزبة الكوبانية وعزبة حوض 13 وعزبة مجنص- حي المنتزة ثان بمحافظة الإسكندرية.
 

أيضا تناقش طلبات الإحاطة المقدمة من النائب إيهاب منصور بشأن إمكانية تخفيض أسعار البنزين للسيارات المملوكة للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة تمشياً مع اتجاه الدولة لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة.

النواب مجلس النواب الغاز الطبيعى لجنة الصناعة بمجلس النواب البنزين

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