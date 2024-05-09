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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كشف غموض بلاغات سرقة بالقاهرة وضبط الجناة والمسروقات | صور

سرقة
سرقة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف غموض العديد من بلاغات السرقة وضبط مرتكبيها وإعادة المسروقات .

فقد تم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة باب الشعرية لقيامه بإرتكاب وقائع السرقة من داخل المتاجر ، وأقر بإرتكابه عدد (4) وقائع ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميله (مالك مخزن خردة "سيئ النية") تم ضبطه.

وضبط (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) لقيامهم بسرقة (مبلغ مالى ، بعض المشغولات الذهبية) من داخل إحدى الشقق بدائرة القسم ، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدهم وكذا فرد خرطوش وطلقتين.

كما تم ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بسرقة سيارة بدائرة قسم شرطة القطامية.. وبحوزتهما (فرد خرطوش وطلقة ، عدد 9 هواتف محمولة ، عدد 4 مفتاح سيارة "مختلفة الأنواع" ، السيارة المستولى عليها) .

وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بالإستيلاء على عدد 2 مفتاح سيارة آخرى إستعداداً لسرقتهما ، وكذا قيامهما بالنصب على المواطنين والإستيلاء على هواتفهم المحمولة.. وإرتكابهما عدد 2 واقعة سرقة هاتف محمول ، وتم بإرشادهما ضبط الهاتفان لدى عميلهما "سئ النية" (عامل بمحل هواتف محمولة ، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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