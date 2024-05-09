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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

عبدالرحيم كمال: الحمد لله نجاح «الحشاشين» كان عظيمًا وأكبر من المجهود المبذول

صدى البلد

عبَّر السيناريست عبد الرحيم كمال عن سعادته بنجاح مسلسل الحشاشين، الذي تم عرضه ضمن المارثون الرمضاني لعام 2024.

وتحدّث عبد الرحيم كمال خلال لقاء خاص لـ"صدى البلد" الحمد لله النجاح كان أكبر من المجهود نجاح كان عظيم ، كان جهدًا عظيمًا في العمل ، دا بيوضح أن العمل الجيد يفرض نفسه علي الجمهور ويكونوا سعداء به واختتم مصر دائمًا بلد الفن والأعمال الناجحة.

 

 

ومسلسل الحشاشين، بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، كما يضم العمل مجموعة من الفنانين ضيوف شرف، و غيرهم من الفنانين والعمل من إنتاج سينرجي وتأليف عبدالرحيم كمال.

 

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