أوهموهم بالسفر للخارج.. شخصان ينصبان على مواطنين بالقليوبية في 20 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين – مقيمان بمحافظة القليوبية) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس المنشآت التجارية والشركات - شراء السيارات والوحدات السكنية).

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (20 مليون جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.