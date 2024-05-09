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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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اقتصاد

وزير الإسكان يناقش دور المستثمرين في تطوير المناطق الصناعية بالمدن الجديدة

صدى البلد

 التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،خلال جولته بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة السويدي إليكتريك، ومسئولى الشركة، لمناقشة دور المستثمرين في تطوير المناطق الصناعية بالمدن الجديدة، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان.

وناقش وزير الإسكان مع مسئولى شركة السويدى، الأفكار والمقترحات لتطوير المناطق الصناعية بالمدن الجديدة، ودور المستثمرين وجميع الجهات المعنية في وضع الأفكار والمقترحات والمساهمة في تنفيذ أعمال التطوير للحفاظ على الحالة العمرانية للمناطق الصناعية.

ومن جانبهم، أبدى مسئولو شركة السويدى إليكتريك، ترحيبهم ورغبتهم بالتعاون المثمر والبناء مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجميع الجهات ذات الصلة، من أجل تطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية بالمدن الجديدة، للارتقاء بمستوى تلك المدن بما يليق بالصناعة المصرية، وإظهار تلك المناطق بمظهرها اللائق.

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