طريقة عمل فخذ الخروف مع الخضار بالفرن أحلى من المطاعم

تبحث الكثير من الأمهات على طريقة عمل فخذ الخروف مع الخضار بالفرن، لإعداده في العزومات التي تقيمها في المنزل بدون تكاليف باهظة أو الاضطرار إلى شرائه من المطاعم بأسعار مرتفعة.

طريقة عمل فخذ الخروف مع الخضار بالفرن

تحتاج السيدات شراء بعض المكونات من السوق لطهي فخذ الخروف في المنزل، مع طهي الخضار بطريقة شهية للحصول على فوائده، وإليكم طريقة عمل فخذ الخروف مع الخضار بالفرن خلال السطور التالية وفقا لموقع “countrygrocer”.

مدة التحضير : ساعتين

مقادير فخذ الخروف بالفرن :

1 فخذ خروف.

2 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

2 ملاعق كبيرة إكليل الجبل الطازج (المفروم).

ملح خشن وفلفل.

خضروات متنوعة: بطاطس، بصل، جزر، طماطم، كوسة.

طريقة عمل فخذ الخروف مع الخضار بالفرن :

1- سخني الفرن إلى 400 درجة فهرنهايت.

2- يُمزج زيت الزيتون وإكليل الجبل والملح والفلفل في وعاء صغير.

3- يقلب جيدًا ثم يفرك فخذ الخروف.

4- حدد الخضار الخاصة بك وقم بتقطيعها إلى مكعبات بحجم 1 بوصة تقريبًا عندما يكون ذلك ممكنًا. 5- ضع الخضار في قاع طبق خزفي أو مقلاة كبيرة بما يكفي لالتقاط كل مرق لحم الضأن ، ولكن ليس كبيرًا.

6- ضع اللحم فوق الخضار ثم أدخل مقياس حرارة في الجزء السميك من الشواء.

7- سيستغرق متوسط ​​ما يزيد قليلاً عن ساعة واحدة حسب الحجم وما يزيد قليلاً عن 1.5 ساعة لينضج جيدًا.

8- بمجرد الوصول إلى درجة الحرارة المرغوبة ، قم بإزالة الشواء ، وقم بتغطيته بورق أو وعاء خلط مقلوب للتدفئة واترك التحميص يرتاح لمدة 15 دقيقة.

9- قطعي لحم الخروف ثم قدميه واستمتع بهذه الوجبة البسيطة واللذيذة.

10- يمكن تقديم مع فخذ الخروف الأرز الأبيض أو البسمتي.