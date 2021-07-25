بني سويف خلال 24 ساعة.. إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

شهدت محافظة بني سويف العديد من الأحداث، أمس، أهمها تأكيد سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم انتظام سير أعمال امتحانات الثانوية العامة، والتي استؤنفت، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث يؤدى "طلاب الشعبة العلمية الامتحان في مادة الفيزياء وعددهم 10 آلاف و974 طالباً وطالبة ،وقد حضر الامتحان 10 آلاف و805 طالباً ،وتغيب 169طالباً(بنسبة حضور 98%)، مشيرة إلى إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان (أدبي وعلمي) 16 ألف و772طالباً وطالبة في 62 لجنة رئيسية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك خلال التقرير الذي عرضته وكيل الوزارة على المحافظ د.محمد هاني غنيم،لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة، والاطمئنان على توافر المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال الامتحانات،حيث أكد المحافظ على أهمية متابعة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتنظيم عملية الدخول والخروج للطلاب، وتسليم المستلزمات الوقائية اللازمة من الكمامات،والتأكد من ارتدائها واستعمالها بالشكل السليم وقياس درجة حرارة الطلاب،مع الالتزام بالعدد المحدد داخل اللجنة الواحدة، والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة، مشدداً على ضرورة التعامل مع أية مواقف طارئة أولا بأول،مع ضمان توافر التواصل العاجل بين غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالوزارة والمديرية والادارات التعليمية.

من جانب اخر شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على ضرورة مواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، مع الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة و المخلفات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ، وتفعيل غرفة العمليات بديوان عام المحافظة والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية لمتابعة أية شكاوى والعمل على التدخل السريع لحلها،ووفق خطة محكمة ومحددة للتعامل مع كافة المواقف والمشاكل في القطاعات الخدمية.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير حماية الأراضى والذي عرضه المهندس عمر حسن وكيل وزارة الزراعة ،وتضمن الإشارة إلى أنه قد تم " أمس الجمعة واليوم السبت"إزالة10 حالات تعد"في المهد" على مساحة 10 قراريط تقريباً ،بواقع 9 حالات بمركز الواسطى وحالة واحدة بمركز بني سويف، وبالتنسيق بين الوحدات المحلية والجهات الأمنية وحماية الأراضى بمديرية الزراعة.

وشدد المحافظ على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً ، مع استمراررفع درجة الاستعداد القصوى ،ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان عدم استغلال أيام أجازة العيد بالتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

كما شهدت المحافظة تكثيف قوات الإنقاذ النهري ببني سويف، جهودها لإنتشال جثة "شاب" لقي مصرعه غرقًا، امس الجمعة، اثناء استحمامه بمياه نهر النيل بعزبة "قطب" التابعة لمركز ببا ببني سويف.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بغرق شاب اثناء استحمامه بمياه نهر النيل بعزبة "قطب" التابعة لدائرة مركز شرطة ببا.

ووجه مدير الأمن قوات الإنقاذ النهري بالإنتقال الفوري لموقع البلاغ، لإنتشال جثة الطفل، حيث تبين أنه يدعى "محمد عبد الشافي عبدالعظيم" 17 سنة، مقيمبعزبة قطب التابعة لمركز ببا، ومازالت عمليات البحث جارية عن جثة الطفل الغريق بحضور أسرة الطفل وأهالي القرية.

ودفع فرع هيئة الإسعاف برئاسة الدكتور أشرف يعقوب مدير فرع بني سويف، بسيارة إسعاف لموقع البلاغ، وجارٍ إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة.