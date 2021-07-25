أحمد الكاس : شيكابالا كان قادرا على تكرار إنجاز صلاح

أكد أحمد الكاس نجم منتخب مصر السابق أن شيكابالا قائد الزمالك، كان يمكنه تحقيق إنجاز محمد صلاح لاعب ليفربول بالتواجد في أكبر أندية العالم.

وقال الكاس في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "لم يكن هناك من يوجه شيكابالا للطريق الصحيح وهو من أفضل المواهب في الكرة المصرية ولم يستفد من موهبته بالشكل الأمثل".

وأشار الكاس إلى أن محمد صلاح يسطر تاريخا خاصا به ولم يسبقه أي لاعب مصري خلال تواجده في أوروبا.

وأضاف: "الكرة المصرية تضم أكثر من مهاجم مميز وحسام حسن مهاجم سموحة المعار لأهلي بني غازي الليبي هو خليفة حسام حسن ليس في الاسم فقط وإنما في القدرات الفنية".

وواصل: "عمرو جمال مهاجم الجيش بدأ في استعادة مستواه هذا الموسم ويسير على الطريق الصحيح".

المنافسة بين الأهلي والزماك شرسة

وعن المنافسة في الدوري بين الأهلي والزمالك قال الكاس: "الفرص متساوية بين القطبين والأهلي هدفه الفوز دائما ولا يهتم بالمتعة الكروية، وبيراميدز والمصري والاتحاد يقدمون عروضا قوية في الدوري هذا الموسم".

وحول انتقاله للزمالك أوضح الكاس : "منحت الأبيض وعدا بارتداء قميصه في حالة رحيلي عن الأولمبي وهو ما حدث، وكنت في طريقي للعب في الأهلي عام 1988 وعقدت جلسة مع الراحل صالح سليم ولم تكتمل المفاوضات وأنا زملكاوي واخترت اللعب للزمالك".

وعن التدريب في القسم الثاني أشار الكاس إلى أنه أصعب من الدوري الممتاز، مضيفا أنه عمل كمدرب مساعد مع أكثر من مدرب ولكن لم يتلق أي عروض من أندية الدوري الممتاز.

وختم: "سعيد بتجربتي الحالية مع سماد أبوقير في الدرجة الثانية".

