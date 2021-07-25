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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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انفوجراف.. "الزراعة": إزالة ٣٠٥ حالات تعدي علي أراضي الدولة و٨٥٠ ألف جنيه إيرادات حديقة الحيوان.. وذبح 22 ألف أضحية خلال العيد

صدى البلد

» إزالة ٣٠٥ حالة تعدي على الأراضي الزراعية خلال العيد

» حديقة الحيوان تحقق ٨٥٠ ألف جنيه إيرادات 

» المجازر تستقبل ٢٢ ألف أضحية وذبحها بالمجان

 

 

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز المعلومات الصوتية والمرئية والمكتب الاعلامي للوزارة، انفوجراف يوضح الجهود التي بذلتها الوزارة وقطاعاتها الخدمية ومعاملها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

 

وأكدت الوزارة، علي استمرار عمل الإدارات الخدمية بها ومعاملها وغرف عمليات حماية الأراضي لمنع التعدي على الأراضي الزراعية خلال إجازة العيد واستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية الواقعة خلال فترة الاجازة.

 

وبلغ إجمالي حالات التعدي على الأراضي الزراعية، وفقا لتقرير غرفة عمليات الادارة المركزية لحماية الاراضي حوالي ٣١٧ حالة تم إزالة ٣٠٥ منها وجاري حاليا إزالة ١٢ حالة متبقية، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعديين.


وتعد هذه النسبة هي الأقل في حجم التعديات مقارنة بالسنوات السابقة، مما يؤكد زيادة وعي المواطنين بأهمية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها فضلا عن الدور الهام الذي تقوم به الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التنمية المحلية واجهزة الشرطة.


كما استقبلت حدائق الحيوان والأورمان والأسماك، زوارها خلال إجازة العيد وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا حيث تم توفير كواشف الحرارة على مداخل الحدائق واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التكدس والزحام، وبلغ إجمالي ايرادات حديقة الحيوان بالجيزة خلال أيام العيد حوالي ٨٥٠ ألف جنيه كما استقبلت الحديقة النباتية بأسوان وزير الخارجية السودانية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

 

وبلغ إجمالي المذبوحات التي استقبلتها المجازر من الأبقار والجاموس والجمال والماعز والأغنام خلال أيام العيد، حوالي ٢٢ ألف و ١٨٥ أضحية حيث تم تقديم خدمات الفحص الطبي البيطري الشامل للتأكد من سلامة الاضاحي واللحوم حرصا على صحة المواطنين.


كما أصدر المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية خلال العيد، حوالي ٢٣٠٠ شهادة بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء خلال العيد.


واستمرت محطات انتاج وغربلة التقاوي على مستوى الجمهورية في أداء مهامها لتوفير تقاوي المحاصيل للموسم الجديد، كما واصل مديرو مديريات الزراعة بالمحافظات في متابعة الحقول وانشطة القطاع الزراعي.

 

وفي مشروع استزراع وتنمية الـ ٢٠ الف فدان في غرب غرب المنيا، استمرت عمليات حصاد البنجر في المشروع خلال إجازة العيد وتوريد 60 ألف طن لمصانع السكر.

 

ومن جهته وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رسالة شكر وتقدير إلى القطاعات الخدمية بالوزارة لما بذلوه من جهود خلال إجازة عيد الأضحى، وعلى رأسها: جهاز حماية الأراضي، والمعامل والمجازر والمعاهد والحجر الزراعى المصري والطب البيطري.

جهود وزارة الزراعة أجازة عيد الأضحى حماية الأراضي المجازر ازالة

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