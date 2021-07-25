قمصان: خضنا مباراة صعبة أمام الإنتاج وحققنا الفوز في النهاية

أكد سامي قمصان، المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فوز فريقه على الإنتاج الحربي في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع يؤكد أن الفريق سيقاتل للحظة الأخيرة من أجل الفوز بالبطولة.

وقال قمصان أن مباراة الأهلي أمام الإنتاج، جائت عصيبة ، وإنه يقدر معاناة الجمهور أثناء متابعة المباراة، ولكن الأهم أن الفوز تحقق في النهاية.

وأضاف أن الفريق يسعى لتحقيق الفوز دائمًا، ولكنه أوضح أن اللاعبين مجهدون بشكل كبير، بسبب تلاحم المباريات الإفريقية والمحلية في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن مباراة اليوم كان بها إيجابيات كثيرة، في ظل غياب عدد كبير من اللاعبين للمشاركة في أولمبياد طوكيو، مؤكدًا أن بيتسو موسيماني يثق بقوة في جميع اللاعبين.

وأوضح أن كل المباريات صعبة للغاية، لأن هناك تصميمًا من الجميع على الظهور بشكل قوي لنهاية الموسم، مؤكدًا أن الأهلي سيقاتل للنهاية من أجل حصد لقب المسابقة.

وأبدي سامي قمصان ثقته في أن جمهور الأهلي يعي بشكل كبير أن بطولة الدوري ما زالت في الملعب، ولكن عليهم أن يلتمسوا العذر للاعبين في هذا التوقيت الصعب، وأكد أن الجهاز الفني يحاول دائمًا إبعاد اللاعبين عن الضغط العصبي للمزيد من التركيز.